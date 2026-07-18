Bức ảnh có Messi làm dậy sóng mạng xã hội

Bức ảnh selfie quy tụ Lionel Messi cùng hàng loạt huyền thoại thể thao và giải trí trước chung kết World Cup 2026 gây sốt toàn cầu, khiến nhiều CĐV ngỡ là sản phẩm của AI.

Bức ảnh selfie có Messi gây chú ý mạnh mẽ.

Chỉ ít giờ trước trận chung kết World Cup 2026, Messi tiếp tục trở thành tâm điểm mạng xã hội. Anh xuất hiện trong một bức ảnh selfie quy tụ hàng loạt biểu tượng của thể thao và giải trí thế giới. Khoảnh khắc hiếm có nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, khiến người hâm mộ ví von rằng "đây giống một sản phẩm AI hơn là đời thực".

Bức ảnh được chụp tại Fanatics Fest 2026. Sự kiện này diễn ra ở New York (Mỹ) và quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng trước ngày hạ màn của giải đấu lớn nhất hành tinh.

Nhân vật thu hút nhiều sự chú ý nhất vẫn là Messi. Đứng cạnh siêu sao người Argentina là những cái tên lừng danh như Novak Djokovic, tay vợt sở hữu nhiều danh hiệu Grand Slam nhất lịch sử, huyền thoại NFL Tom Brady, ngôi sao NBA Kevin Durant, cùng CEO Fanatics Michael Rubin.

Bức ảnh còn có sự góp mặt của Rodri, đối thủ trong trận chung kết World Cup 2026, cựu trung vệ Rio Ferdinand, rapper Travis Scott và danh hài Kevin Hart, tạo nên màn hội ngộ hiếm thấy giữa những biểu tượng hàng đầu của nhiều lĩnh vực.

HLV Lionel Scaloni của Argentina và Luis de la Fuente của Tây Ban Nha cũng tham dự sự kiện (góc trái).

Ngay sau khi được chia sẻ, tấm selfie nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các nền tảng mạng xã hội. Hàng chục nghìn lượt chia sẻ và bình luận xuất hiện chỉ sau thời gian ngắn.

Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự kinh ngạc trước dàn nhân vật xuất hiện trong cùng một khung hình. Không ít bình luận hài hước cho rằng nếu không biết bức ảnh được chụp tại Fanatics Fest, họ tin đây là sản phẩm do trí tuệ nhân tạo tạo ra.

Một CĐV viết: "Bức ảnh này có quá nhiều huyền thoại đến mức nhìn chẳng khác gì poster phim Hollywood". Người khác bình luận: "Nếu ai gửi tôi tấm hình này mà không nói trước, tôi chắc chắn sẽ nghĩ đó là AI".

Vào lúc 2h ngày 20/7, Messi sẽ cùng Argentina hướng tới mục tiêu bảo vệ cúp vàng World Cup khi đối đầu Tây Ban Nha ở chung kết.

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