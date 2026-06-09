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Thể thao

10 ngôi sao lần đầu dự World Cup

  • Thứ ba, 9/6/2026 05:47 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhiều tên tuổi lớn của bóng đá thế giới sẽ lần đầu xuất hiện tại World Cup trong sự nghiệp.

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10. Franck Kessie (Bờ Biển Ngà): Dù từng là tiền vệ gây ấn tượng tại Serie A và La Liga, Kessie phải đợi đến năm 29 tuổi mới được dự World Cup. Lý do là bởi Bờ Biển Ngà liên tục vắng mặt tại các kỳ World Cup năm 2018 và 2022. Hiện thi đấu tại Saudi Arabia, anh sẽ dẫn dắt đội bóng quốc gia với tấm băng đội trưởng.
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9. Florian Wirtz (Đức): Tỏa sáng tại Leverkusen từ năm 2020, nhưng chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) đã cướp mất cơ hội dự World Cup 2022 của Wirtz. Tại kỳ World Cup 2026 này, anh sẽ là một trong những cái tên đáng xem của đội tuyển Đức.
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8. Reece James (Anh): Hậu vệ của Chelsea lỡ hẹn với Qatar 2022 vì chấn thương. Sau một mùa giải bền bỉ nhất trong 4 năm qua, anh hiện là lựa chọn ưu tiên bên hành lang phải của tuyển Anh dưới thời HLV Thomas Tuchel.
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7. Alexander Isak (Thụy Điển): Dù là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh (hiện khoác áo Liverpool), Isak vẫn chưa từng dự World Cup do Thụy Điển không vượt qua vòng loại năm 2022. Anh được kỳ vọng giúp Thụy Điển tiến xa sau khi lỡ hẹn đáng tiếc vào năm 2018.
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6. Erling Haaland (Na Uy): Do Na Uy vắng mặt tại giải đấu này kể từ năm 1998, Haaland phải đợi đến năm nay mới có cơ hội phô diễn tài năng tại sân chơi thế giới cùng người đồng đội Martin Odegaard.
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5. Hakan Calhanoglu (Thổ Nhĩ Kỳ): Với hơn 100 lần khoác áo đội tuyển và chinh chiến qua 3 kỳ EURO, nhưng đây mới là lần đầu tiên thủ quân của Thổ Nhĩ Kỳ tham dự World Cup. Tiền vệ của Inter Milan chờ đợi hơn một thập kỷ kể từ ngày ra mắt đội tuyển để đạt được cột mốc này.
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4. Ronald Araujo (Uruguay): Năm 2022, Araujo có tên trong danh sách dự giải nhưng không ra sân phút nào vì chấn thương. Lần này, với tư cách là đội trưởng Barcelona, anh quyết tâm giúp Uruguay tiến sâu tại giải đấu mà bản thân thực sự được thi đấu chính thức.
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3. Gabriel Magalhaes (Brazil): Trong khi người đồng đội tại Arsenal là Saliba đã ra mắt năm 2022, Gabriel lại bị ngó lơ tại kỳ World Cup trước đó. Hiện tại, với tư cách nhà vô địch Ngoại hạng Anh, anh đến giải đấu với vị thế là một trong những trung vệ hay nhất thế giới.
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2. Fabian Ruiz (Tây Ban Nha): Dù cùng PSG giành cú ăn ba và tỏa sáng rực rỡ tại EURO 2024, Ruiz lại không được triệu tập dự World Cup 2022. Sự trở lại và thăng hoa của anh trong màu áo tuyển Tây Ban Nha khiến nhiều người ngạc nhiên khi biết đây mới là kỳ World Cup đầu tiên của tiền vệ này.
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1. Luis Diaz (Colombia): Ở tuổi 29 và đang đạt đỉnh cao phong độ trong màu áo Bayern Munich, Diaz mới có lần đầu tiên dự World Cup. Việc Colombia không thể giành vé tới Qatar năm 2022 là lý do khiến một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất thế giới hiện nay phải chờ đợi lâu đến vậy.
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