10 ngôi sao lần đầu dự World Cup

10. Franck Kessie (Bờ Biển Ngà): Dù từng là tiền vệ gây ấn tượng tại Serie A và La Liga, Kessie phải đợi đến năm 29 tuổi mới được dự World Cup. Lý do là bởi Bờ Biển Ngà liên tục vắng mặt tại các kỳ World Cup năm 2018 và 2022. Hiện thi đấu tại Saudi Arabia, anh sẽ dẫn dắt đội bóng quốc gia với tấm băng đội trưởng.