Dấu chấm hết cho 'Gã điên' Conor McGregor

Cú ngã đứt dây chằng ngay phút đầu tiên tại UFC 329 không chỉ phá hỏng màn tái xuất của Conor McGregor, mà còn giáng đòn ân huệ kết liễu sự nghiệp lừng lẫy của "Gã điên".

Khoảnh khắc sụp đổ tại UFC 329: Khi cái tôi kiêu hãnh của "Gã điên" bất lực trước một cơ thể đã rệu rã.

Màn tái xuất được chờ đợi suốt 5 năm của ngôi sao sáng nhất lịch sử võ thuật tổng hợp khép lại theo kịch bản tồi tệ nhất sáng 12/7. Từng lừng lẫy với cú đấm trái đoạt hồn Jose Aldo chỉ trong 13 giây, nay McGregor lại tự kết liễu chính mình trong khoảng thời gian còn ngắn ngủi hơn.

Cú ngã của một cơ thể rệu rã

Mọi thứ sụp đổ chỉ sau đúng một nhịp thở. Ngay khoảnh khắc vừa chạm trán Max Holloway tại UFC 329, McGregor dồn lực tung người thực hiện một cú đá cao (flying kick). Đòn đánh mang đầy tham vọng thị uy, nhưng cái kết lại là một thảm họa.

"Gã điên" (biệt danh Conor McGregor) tiếp đất sai tư thế bằng chân phải. Biểu tượng người Ireland lảo đảo và mất trọng tâm hoàn toàn. Anh cố gượng dậy bằng chút bản năng thi đấu cuối cùng, nhưng cơ thể đã từ chối tuân lệnh.

McGregor đổ gục xuống mặt bạt lần thứ hai. Trọng tài lập tức can thiệp. Trận đấu đắt giá nhất sự kiện khép lại chóng vánh và đầy xót xa. Ánh đèn rực rỡ tại T-Mobile Arena lúc này chỉ càng làm tôn lên dáng vẻ nhọc nhằn, tập tễnh bước rời lồng bát giác của một đế chế vừa sụp đổ.

CEO Dana White cay đắng thừa nhận trong buổi họp báo sau trận rằng đội ngũ y tế nghi ngờ một ca đứt dây chằng chéo trước (ACL). Đây không chỉ là một chấn thương thể thao thông thường. Nó giống như một bản án nặng nề cho sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của "Gã điên".

Cú ngã đứt dây chằng định mệnh và dấu chấm hết bi thảm cho kỷ nguyên lừng lẫy của Conor McGregor.

McGregor sẽ chính thức bước sang tuổi 38 trong vài ngày tới. Thể thao đối kháng vô cùng khắc nghiệt. Việc phục hồi và lấy lại phong độ sau một chấn thương tàn khốc ở độ tuổi cận kề 40 gần như là điều hoang tưởng.

Khó khăn càng nhân lên gấp bội khi hồ sơ bệnh án của anh đã chi chít những vết sẹo chí mạng. Đôi chân từng mang đến cho anh thứ di chuyển biến ảo nay đã trở thành gót Achilles. Từ ca đứt ACL trong quá khứ, cú gãy gập chân trái kinh hoàng trong trận đấu hồi tháng 7/2021, cho đến cái ngón chân gãy buộc bản thân phải hủy lịch thi đấu hồi đầu năm 2024.

Cơ thể của McGregor không còn là một cỗ máy chiến đấu hoàn hảo. Nó đang gào thét đòi nghỉ ngơi. Cú ngã tại Las Vegas chính là tiếng thở dài bất lực cuối cùng của hệ thống cơ xương khớp đã bị vắt kiệt.

Chút niềm tin cuối cùng đã cạn kiệt

Thất bại trước một Max Holloway đang hừng hực khí thế không phải là điều bất ngờ. Nhưng cái cách McGregor tự hủy diệt mình lại bóc trần một sự thật phũ phàng hơn: Cái tôi kiêu hãnh của anh vượt quá xa giới hạn chịu đựng của thể xác.

Sự sụp đổ này không đơn thuần đến từ vận rủi trong một đêm thi đấu. Nó là hệ quả tất yếu của một thập kỷ tàn phá cơ thể. Khác với những nhà vô địch luôn xem cơ thể là một ngôi đền thiêng liêng, McGregor chọn lối sống buông thả. Tiệc tùng triền miên và những lùm xùm ngoài lồng bát giác đã âm thầm bào mòn anh. Lão hóa là kẻ thù không thể đánh bại, và lối sống đó chỉ khiến độ ỳ của tuổi tác ập đến nhanh hơn.

Ánh đèn T-Mobile Arena chứng kiến những bước đi tập tễnh cuối cùng, khép lại đế chế của cỗ máy in tiền vĩ đại nhất lịch sử UFC.

Trước thềm UFC 329, "Gã điên" đóng cửa hoàn toàn phòng tập. Anh giấu nhẹm mọi hình ảnh chuẩn bị và chặn đứng mọi luồng thông tin. Chẳng ai biết thực trạng thể lực của McGregor ra sao.

Nhiều người hâm mộ từng kỳ vọng vào một sự lột xác ngầm. Nhưng sự thật trên mặt bạt lại chỉ ra một kịch bản nghiệt ngã. Một võ sĩ luống tuổi, khao khát chứng tỏ mình vẫn là "Notorious" sát thủ, đã cố bung sức thực hiện một đòn đánh đòi hỏi độ dẻo dai cực đại.

McGregor muốn phủ đầu, muốn làm nổ tung cầu trường. Thế nhưng, cơ thể rệu rã đó đã phản bội lại khát vọng của trí óc. Nó vỡ vụn dưới sức ép ngột ngạt của trận đấu lớn.

Nếu McGregor vẫn ngoan cố ôm mộng thượng đài lần nữa, rào cản lớn nhất của anh không nằm ở việc chọn ai làm đối thủ. Rào cản lớn nhất chính là niềm tin.

Khán giả, giới chuyên môn và cả những người hâm mộ trung thành nhất cạn kiệt sự kiên nhẫn. Thêm một lần tái xuất, sẽ chẳng còn ai dễ dàng vung tiền mua lượt xem (PPV) chỉ để chứng kiến một huyền thoại tự hủy trong vài giây.

McGregor không thể tiếp tục dùng tài hùng biện hay các bài đăng mạng xã hội ồn ào để lấp liếm sự thật. Để bán được vé cho một chương mới, anh sẽ phải minh bạch toàn bộ. "Gã điên" phải phơi bày trần trụi quá trình vật lộn trong phòng phục hồi chức năng. Phải cho công chúng thấy từng bước đi tập tễnh và từng giọt mồ hôi ép xác. Anh phải đưa ra một lý do xác đáng để người hâm mộ tin rằng cơ thể anh vẫn đủ sức trụ vững qua một hiệp đấu.

Nhưng thực tế luôn phũ phàng. Chấn thương này quá nặng. Tuổi tác đã quá cao. Động lực thi đấu thiêu đốt ngày nào cũng chẳng còn nguyên vẹn. Việc đòi hỏi người hâm mộ tiếp tục mù quáng đặt cược vào một phép màu là điều phi lý.

Ánh hào quang của Conor McGregor từng chói lọi che mờ tất cả, nhưng giờ đây, nó đã tắt lịm sau cú ngã định mệnh. Đã đến lúc "Gã điên" chấp nhận lui vào quá khứ.