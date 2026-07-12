McGregor tái xuất thảm họa, đổ gục sau 69 giây

Trưa 12/7, Conor McGregor trụ được 69 giây trước khi dính chấn thương đầu gối và chấp nhận thất bại trước Max Holloway tại sự kiện UFC 329.

McGregor tái xuất thất bại tại UFC 329.

Màn tái xuất được chờ đợi của Conor McGregor tại UFC 329 khép lại theo kịch bản không ai mong muốn. Sau hơn 5 năm vắng bóng, cựu vô địch người Ireland chỉ đứng vững trên sàn trong 1 phút 09 giây trước khi buộc phải bỏ cuộc vì chấn thương.

Ngay khi trận đấu bắt đầu, McGregor nhập cuộc quyết tâm bằng cú đá vòng cầu chân trái. Tuy nhiên, anh tiếp đất không tốt và gặp vấn đề nghiêm trọng ở đầu gối phải. Dù cố tung thêm vài đòn đá và cú ra tay nhằm tiếp tục thi đấu, võ sĩ 37 tuổi không thể di chuyển bình thường.

Sau đó, McGregor mất thăng bằng rồi khuỵu xuống. Nhận thấy đối thủ mất khả năng thi đấu, Holloway lập tức tăng tốc. Trọng tài quyết định dừng trận đấu sau 69 giây, trao chiến thắng bằng knock-out kỹ thuật (TKO) cho võ sĩ người Mỹ.

Đây là lần đầu McGregor thượng đài kể từ hơn 5 năm trước. Sự kiện UFC 329 vì thế thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. "Gã điên" bước ra võ đài trong tiếng nhạc Hypnotize của The Notorious B.I.G và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả. Tuy nhiên, tất cả nhanh chóng biến thành nỗi thất vọng khi anh rời sàn đấu quá sớm vì chấn thương.

Các pha quay chậm cho thấy McGregor khả năng tự gây ra chấn thương đầu gối ngay sau cú đá vòng cầu đầu tiên, khiến anh gần như mất khả năng di chuyển. "Gã điên" người Ireland không tung trúng bất kỳ đòn đánh nào trước khi trận đấu với Holloway khép lại chóng vánh.

McGregor chấn thương nặng trong lần tái xuất.

Ở các trận đấu đáng chú ý khác của UFC 329, Paddy Pimblett tiếp tục gây ấn tượng khi hạ Benoit Saint Denis chỉ sau 52 giây bằng đòn siết cổ, qua đó giành chiến thắng TKO ngay trong hiệp một.

Mario Bautista đánh bại Cory Sandhagen bằng tính điểm đồng thuận sau ba hiệp đấu áp đảo, còn Brandon Royval khuất phục Lone'er Kavanagh bằng đòn siết sau ở phút 3 phút 40 giây của hiệp ba.

Trong trận mở màn main card, King Green tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục. Sau gần một hiệp đầu lép vế và bị đối thủ đánh chảy máu, Green bất ngờ tung cú tay phải chính xác hạ gục Terrance McKinney, trước khi kết thúc trận đấu bằng TKO ở giây cuối cùng của hiệp một.