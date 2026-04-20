Lê Văn Tuần thị uy sức mạnh tại LION 30

LION Championship 30 mở màn mùa giải MMA Việt Nam 2026 bằng đêm tranh tài chất lượng, nơi Lê Văn Tuần bảo vệ thành công đai vô địch còn Lê Hoàng Đức tạo dấu ấn mạnh mẽ khi ra mắt.

Lê Văn Tuần thắng áp đảo, giữ đai thuyết phục.

Tối 18/4 tại Nhà thi đấu phường Xuân Đỉnh (Hà Nội), LION Championship 30 diễn ra với nhiều màn so tài đáng chú ý, đánh dấu sự khởi đầu cho mùa giải Võ thuật tổng hợp Việt Nam năm 2026.

Tâm điểm của sự kiện là trận tranh đai hạng 56 kg giữa nhà vô địch Lê Văn Tuần và lão tướng Trần Trọng Kim. Dù đối thủ bước vào trận với phong độ tốt sau ba chiến thắng liên tiếp trong năm 2025, Lê Văn Tuần vẫn cho thấy đẳng cấp vượt trội.

Ngay từ đầu trận, võ sĩ sinh năm 1994 kiểm soát hoàn toàn thế trận. Anh áp đảo cả ở các pha striking lẫn địa chiến, liên tục đẩy Trần Trọng Kim vào thế chống đỡ. Sau khi bào mòn thể lực đối thủ trong hiệp một, Lê Văn Tuần kết thúc trận đấu ở hiệp hai bằng đòn khóa tay armbar, buộc đối phương xin thua.

Đây là lần bảo vệ đai thành công tiếp theo của Lê Văn Tuần. Võ sĩ đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng pound-for-pound toàn giải chỉ còn cách cột mốc sở hữu vĩnh viễn chiếc đai vô địch thêm một chiến thắng nữa.

Ở hạng 60 kg, Dư Văn Thuận có màn tái xuất ấn tượng trước Nguyễn Hợp Hải. Sở trường vật giúp anh nhanh chóng đưa trận đấu xuống sàn và duy trì quyền kiểm soát. Sang hiệp hai, những cú đá phá trụ uy lực giúp Văn Thuận thắng thuyết phục.

Ngay sau trận, Dư Văn Thuận công khai thách đấu Danh Quốc, cái tên được nhiều người hâm mộ gọi là “Conor Việt Nam”. Đây là màn so tài rất đáng chờ đợi nếu được xúc tiến trong thời gian tới.

Cũng ở hạng cân này, Trần Ngọc Lâm đánh bại Nguyễn Quốc Bảo trong ngày trở lại lồng bát giác. Tuy nhiên, trận đấu kết thúc sau tình huống va chạm ngoài ý muốn khiến Quốc Bảo chấn thương và không thể tiếp tục.

Một điểm mới tại LC30 là sự xuất hiện của hạng 52 kg. Lê Công Nghị, chủ nhân HCV Muay Thái châu Á 2024, có màn ra mắt thuận lợi khi vượt qua Âu Văn Hiển.

Ấn tượng lớn nhất ở hạng cân này thuộc về Lê Hoàng Đức. Dù nổi tiếng với khả năng đánh đứng, nhà vô địch Muay thế giới lại hạ Trịnh Thành Công bằng đòn khóa gót chân heel hook, cho thấy sự thích nghi đáng chú ý khi chuyển sang MMA.

LION Championship 30 khép lại với chất lượng chuyên môn cao và nhiều câu chuyện mới cho mùa giải 2026. Sự thống trị của Lê Văn Tuần, lời thách đấu của Dư Văn Thuận cùng màn xuất hiện ấn tượng của các gương mặt mới hứa hẹn giúp các sự kiện tiếp theo thêm sức hút.