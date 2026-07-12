Dàn sao Thụy Sĩ phẫn nộ với trọng tài và VAR

Để thua Argentina với tỷ số 1-3 tại tứ kết World Cup 2026, các cầu thủ Thụy Sĩ đồng loạt chỉ trích gay gắt quyết định truất quyền thi đấu Breel Embolo của trọng tài.

Trận thua đau đớn trong thế thiếu người khiến nhiều cầu thủ Thụy Sĩ cực kỳ giận dữ vì tấm thẻ đỏ của cựu cầu thủ AS Monaco. Tiền vệ Remo Freuler gay gắt: "Đây là một thảm họa, tôi không biết trọng tài đang làm gì ở đây. Tôi không hiểu VAR có thể thay đổi một trận đấu kiểu này như thế nào".

Đội trưởng Granit Xhaka khẳng định: "Chúng ta không thể thay đổi luật, nhưng nó phá hỏng trận đấu. Đừng làm vậy. Nếu là 11 đấu 11, chúng tôi đã nắm chắc phần thắng".

Sự cố bùng nổ sau khi trọng tài chính Joao Pinheiro tham khảo VAR để xem lại pha va chạm giữa Leandro Paredes và Embolo. Ban đầu, ông rút thẻ vàng cảnh cáo tiền vệ người Argentina.

Tuy nhiên, sau khi xem lại băng hình, vị vua áo đen xác định Paredes không phạm lỗi. Áp dụng quy trình xử lý "nhầm lẫn danh tính" mới tại World Cup năm nay, trọng tài Pinheiro hủy bỏ thẻ phạt của cầu thủ Argentina và phạt thẻ vàng Embolo vì lỗi giả vờ ngã.

Do nhận một thẻ vàng từ trước, tuyển thủ Thụy Sĩ buộc phải nhận thẻ đỏ gián tiếp và rời sân ở thời điểm quan trọng. Việc phải chơi thiếu người trong hiệp phụ trực tiếp làm thay đổi cục diện, khiến Thụy Sĩ đành chấp nhận thất bại.

Với kết quả này, Argentina chính thức tiến vào bán kết để đối đầu với tuyển Anh vào ngày 16/7. Trong khi đó, đoàn quân của Murat Yakin rời giải cùng sự bất mãn tột độ.

Argentina ấn định tỷ số 3-1 trước Thụy Sĩ Sáng 12/7, Lautaro Martinez ghi bàn vào lưới Thụy Sĩ nâng tỷ số lên 3-1 cho Argentina tại tứ kết World Cup 2026.