Võ sĩ Việt Nam thắng tuyệt đối các tay đấm Philippines

Tối 9/5, giải MMA Lion Championship 31 khép lại với loạt màn so tài hấp dẫn và nhiều cảm xúc dành cho các võ sĩ chủ nhà tại Nhà thi đấu Xuân Đỉnh (Hà Nội).

Đỗ Huy Hoàng (quần đỏ) thắng tay đấm Almanza Dave. Ảnh: MMAVN.

Tâm điểm của sự kiện là cuộc chạm trán giữa Bàn Văn Hoàng và võ sĩ người Trung Quốc Zhou Luo (Châu La) ở hạng 70 kg. Đại diện Việt Nam nhập cuộc tự tin với những pha ra đòn chính xác trong thế đứng, đồng thời cho thấy khả năng chống vật hiệu quả ở hiệp đầu tiên. Văn Hoàng nhiều thời điểm hoàn toàn kiểm soát thế trận và khiến đối thủ rơi vào thế bị động.

Tuy nhiên, bước sang hiệp hai, áp lực thể lực bắt đầu ảnh hưởng tới võ sĩ chủ nhà. Trong nỗ lực áp sát liên tục, Văn Hoàng mắc sai lầm ở khâu di chuyển, tạo cơ hội để Châu La kéo trận đấu xuống sàn. Võ sĩ Trung Quốc nhanh chóng tận dụng thời cơ với đòn siết cổ hiểm hóc, kết thúc trận đấu ở những giây cuối hiệp hai.

Dù thất bại ở trận chính, MMA Việt Nam vẫn có một đêm thi đấu đáng nhớ nhờ màn trình diễn bùng nổ của Đỗ Huy Hoàng và Danh Quốc. Hai tay đấm trẻ lần lượt hạ knock-out John Dave Almanza và Dindo Camansa của Philippines bằng những pha striking đầy uy lực, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về kỹ năng đánh đứng.

Ở hạng cân 52 kg, Bùi Đình Khải cũng gây ấn tượng mạnh trong trận tái đấu với Phan Ngọc Hiếu. Sau hai hiệp giằng co, võ sĩ này thể hiện bản lĩnh cùng khả năng kiểm soát nhịp độ vượt trội trước khi giành chiến thắng knock-out kỹ thuật ở hiệp ba.

Trong khi đó, Võ Tiến Đạt tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên nặng ký cho cuộc đua vô địch khi thắng knock-out kỹ thuật Huỳnh Hải Đăng.