Lời thú nhận của Scaloni sau trận thắng Thụy Sĩ

Sau trận thắng Thụy Sĩ với tỷ số 3-1 để ghi tên vào bán kết World Cup 2026, huấn luyện viên Lionel Scaloni đưa ra những nhận định về yếu tố may mắn của Argentina.

Lionel Scaloni thừa nhận Argentina may mắn khi đánh bại Thụy Sĩ.

Sau khi Argentina đánh bại Thụy Sĩ để giành quyền đi tiếp, nhà cầm quân 48 tuổi thừa nhận đại diện Nam Mỹ có sự đồng hành của yếu tố may mắn.

Ông nói: "Thú thật là hôm nay chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi thừa biết họ là một đối thủ mạnh về thể lực và họ thực sự gây áp lực cho chúng tôi ở khía cạnh đó. Có những tình huống nguy hiểm mà chúng tôi không thể thoát ra được. Hôm nay, may mắn mỉm cười khi đối phương bị mất người, và đó chính là bước ngoặt để chúng tôi dồn lên tấn công".

Scaloni nhấn mạnh việc đội nhà lọt vào bán kết bằng một lời nói đùa hóm hỉnh: "Những gì tập thể này đạt được mang tính lịch sử. Chúng tôi lại vào đến chung kết, à, ý tôi là bán kết. Nhưng chúng ta cần phải thực tế. Toàn đội vẫn còn nhiều điều phải cải thiện".

Đánh giá về đội tuyển Anh, đối thủ ở vòng bán kết, ông nhận định: “Chúng tôi sẽ đối đầu với một đội bóng chơi rất hay và có một huấn luyện viên giỏi (Thomas Tuchel)".

Cuộc đối đầu sắp tới giữa Argentina và đội tuyển Anh tại bán kết World Cup 2026 vào rạng sáng 16/7 được dự báo sẽ cực kỳ kịch tính, khi cả hai đều nuôi hy vọng giành chiếc cúp vàng.

Argentina ấn định tỷ số 3-1 trước Thụy Sĩ Sáng 12/7, Lautaro Martinez ghi bàn vào lưới Thụy Sĩ nâng tỷ số lên 3-1 cho Argentina tại tứ kết World Cup 2026.