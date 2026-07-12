Lời thú nhận của Scaloni sau trận thắng Thụy Sĩ

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Lionel Scaloni thừa nhận Argentina may mắn khi đánh bại Thụy Sĩ.
Sau khi Argentina đánh bại Thụy Sĩ để giành quyền đi tiếp, nhà cầm quân 48 tuổi thừa nhận đại diện Nam Mỹ có sự đồng hành của yếu tố may mắn.
Ông nói: "Thú thật là hôm nay chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi thừa biết họ là một đối thủ mạnh về thể lực và họ thực sự gây áp lực cho chúng tôi ở khía cạnh đó. Có những tình huống nguy hiểm mà chúng tôi không thể thoát ra được. Hôm nay, may mắn mỉm cười khi đối phương bị mất người, và đó chính là bước ngoặt để chúng tôi dồn lên tấn công".
Đánh giá về đội tuyển Anh, đối thủ ở vòng bán kết, ông nhận định: “Chúng tôi sẽ đối đầu với một đội bóng chơi rất hay và có một huấn luyện viên giỏi (Thomas Tuchel)".
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.