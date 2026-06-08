Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn trước thềm World Cup 2026

Công an TP Đà Nẵng triệt phá đường dây cá độ bóng đá, số đề giao dịch hơn 20 tỷ đồng trước thềm World Cup 2026.

Sáng 8/6 Công an TP Đà Nẵng cho biết thực hiện cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm cờ bạc và tổ chức đánh bạc trong dịp World Cup 2026, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, số đề hoạt động quy mô lớn trên địa bàn thành phố.

Qua công tác trinh sát, Phòng CSHS phát hiện đường dây do Lê Trung Hải (SN 1986, trú xã Hòa Vang) và Nguyễn Quang Hiếu (SN 1991, trú xã Hòa Vang) cùng đồng bọn tổ chức, lôi kéo nhiều đối tượng tham gia tại nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá, số đề ở Đà Nẵng. Ảnh: CA.

Sau thời gian tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 3/6, Ban chuyên án huy động 50 cán bộ, chiến sĩ chia thành 8 tổ công tác đồng loạt triển khai phá án.

Lực lượng CSHS đã triệu tập, làm việc và tạm giữ hình sự 7 đối tượng gồm: Nguyễn Đinh Đăng Nguyên (SN 1992, trú xã Bà Nà), Lê Trung Hải (SN 1986, trú xã Hòa Vang), Nguyễn Phước Nguyên (SN 1985, trú xã Hòa Vang), Nguyễn Quang Hiếu (SN 1991, trú xã Hòa Vang), Nguyễn Thị Châu (SN 1970, trú xã Bà Nà), Vũ Bảo (SN 1985, trú phường Điện Bàn Đông) và Nguyễn Thị Nở (SN 1975, trú xã Hòa Tiến) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tang vật thu giữ gồm 12 điện thoại di động, hơn 150 trang tài liệu thể hiện nội dung cá độ bóng đá, ghi số đề và các giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc; đồng thời tạm giữ số tiền 231,8 triệu đồng phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Từ tháng 1/2026 đến nay, các đối tượng sử dụng Messenger, tin nhắn điện thoại để nhận, chuyển bảng đề và cá độ bóng đá, với tổng số tiền giao dịch khoảng 20 tỷ đồng , thu lợi bất chính lên đến hàng tỷ đồng.

Hiện Phòng CSHS tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.