Công an xác minh vụ việc nghi bạo hành, sử dụng trẻ em bán hàng rong ở TP.HCM

Từ thông tin của quần chúng, Công an phường Tam Thắng (TP.HCM) xác minh làm rõ vụ việc có dấu hiệu bạo hành, sử dụng trẻ em bán hàng rong.

Ngày 8/6, Công an phường Tam Thắng (TP.HCM) cho biết đã mời làm việc 2 người liên quan vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em và sử dụng trẻ em bán hàng rong trên địa bàn.

Theo đó, sau khi tiếp nhận phản ánh từ quần chúng và qua công tác nắm tình hình địa bàn về việc nhiều trẻ em không được đến trường, bị người thân ép đi bán hàng rong, đơn vị đã mời bà Đ.T.Th. (29 tuổi) và ông P.V.D. (31 tuổi, cùng ngụ phường Tam Thắng) đến làm việc.

Bà Th. và ông D. tại cơ quan công an.

Bước đầu, bà Th. và ông D. khai nhận đang nuôi dưỡng 7 trẻ em, gồm 5 người con và 2 em ruột của bà Th.. Cả hai thừa nhận đã sử dụng 5 trẻ em phụ giúp bán trái cây tại các quán nhậu trên địa bàn.

Tại cơ quan công an, bà Th. và ông D. cũng thừa nhận có hành vi đánh cháu Đ.Th.T. (11 tuổi, em ruột của bà Th.) và cháu Đ.T.H. (11 tuổi, con riêng của bà Th.) do các cháu không nghe lời.

Nhóm trẻ do Đ.T.Th. và P.V.D. nuôi dưỡng ép đi bán hàng rong.

Qua làm việc, Công an phường Tam Thắng đã yêu cầu 2 người viết cam kết không tiếp tục sử dụng trẻ em bán hàng rong, không có hành vi bạo hành đối với các cháu. Đồng thời, công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an phường Tam Thắng cũng tham mưu Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp bảo đảm quyền lợi, an toàn cho các trẻ em liên quan, tăng cường giám sát nhằm ngăn ngừa các hành vi bạo hành và bóc lột sức lao động trẻ em.