Triệt xóa đường dây đánh bạc quốc tế, giao dịch số tiền hơn 4.000 tỷ đồng

Mỗi ngày, tập đoàn tội phạm hoạt động tại Lào do người Trung Quốc điều hành xử lý khoảng 40 tỷ tiền đánh bạc. Từ tháng 2 đến nay, giao dịch liên quan đến con bạc là hơn 4.000 tỷ.

Ngày 7/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM&PCTPSDCNC) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết các lực lượng thuộc Bộ Công an Việt Nam, Công an tỉnh Quảng Trị và Bộ Công an Lào phối hợp triệt xóa tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng .

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị tống đạt các quyết định đối với 56 đối tượng.

Từ đầu năm 2026, Phòng ANM&PCTPSDCNC Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hệ thống cổng game đánh bạc trực tuyến OKWIN. Lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo phá án, giao Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Bộ Công an Lào khẩn trương điều tra, phá án.

Đến cuối tháng 5, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Quảng Trị cùng Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào kiểm tra 2 địa điểm tại TP Kay Sỏn Phôm Vị Hản (tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt, Lào), phát hiện, triệu tập làm việc đối với 56 đối tượng người Việt Nam và một đối tượng người Trung Quốc.

Các thiết bị điện tử, tang vật liên quan trong vụ án.

Ngày 13/5, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với BĐBP, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cùng các cơ quan chức năng của Việt Nam và Lào tiếp nhận 56 đối tượng người Việt Nam cùng 140 thiết bị điện tử. Đến ngày 5/6, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc" và "Thu thập, tàng trữ, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng", khởi tố 53 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc", trong đó tạm giam 34 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú 19 bị can.

Theo điều tra, sau khi Campuchia tăng cường trấn áp tội phạm sử dụng công nghệ cao, từ tháng 2/2026, các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu các đường dây tội phạm chuyển địa bàn sang Lào hoạt động.

Các đối tượng thành lập Công ty ASM (cung cấp dịch vụ tài chính) nhằm che giấu hoạt động phạm tội. Công ty ASM thực chất là nơi trung chuyển dòng tiền giữa các nhà cái trực tuyến và người đánh bạc. Mọi giao dịch nạp tiền, rút tiền đều thực hiện thông qua hệ thống này.

Khi người chơi nạp tiền vào tài khoản, ASM tiếp nhận và chuyển cho nhà cái. Người chơi thắng cược, ASM thanh toán tiền thắng bạc. Công ty ASM được hưởng lợi 0,3-0,8% trên tổng số tiền giao dịch mỗi ngày.

Các đối tượng Triệu Khắc Luân (ngụ TP.HCM) và Vày Lền Phat (ngụ tỉnh Đồng Nai) được giao nhiệm vụ quản lý nhân viên.

Đối tượng người Trung Quốc tuyển dụng nhiều người Việt Nam sang Lào làm việc cho công ty và được phân công làm các công việc cụ thể, khép kín theo quy trình. Mỗi ngày hệ thống này xử lý khoảng 40 tỷ đồng tiền đánh bạc. Từ tháng 2 đến nay, tổng số tiền giao dịch liên quan đến con bạc tại Việt Nam thông qua Công ty ASM là hơn 4.000 tỷ đồng .

Toàn bộ số tiền trên được chỉ đạo đưa lên sàn MIA, mua đồng UST và hợp thức hóa dòng tiền bằng nhiều đường dẫn để che giấu và cuối cùng là chuyển về Trung Quốc.

Ban chuyên án tiếp tục phối hợp cùng Công an các địa phương trên cả nước rà soát các tài khoản giao dịch, xác minh những người tham gia đánh bạc thông qua các cổng game liên quan vụ án.