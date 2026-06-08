Khởi tố 11 đối tượng đánh bạc trên mạng

Qua công tác trinh sát trên không gian mạng, Cơ quan điều tra xác định từ năm 2024 đến năm 2026, các bị can trên đã sử dụng điện thoại di động cá nhân, tài khoản ngân hàng và số điện thoại di động để tham gia đánh bạc tại các trang web EE88, XOSO66, S666.
Trong quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã sử dụng các website, ứng dụng trò chơi trực tuyến mang tính chất cờ bạc như tài xỉu, lô đề, nổ hũ… để tổ chức cho nhiều người tham gia sát phạt bằng tiền qua mạng Internet.
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Các đối tượng trong vụ việc.
Để tham gia đánh bạc, người chơi phải tạo tài khoản trên hệ thống do các đối tượng quản lý, sau đó thực hiện việc nạp tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc thông qua các tài khoản trung gian do các đối tượng cung cấp.
Số tiền nạp vào sẽ được quy đổi thành điểm hoặc đơn vị tiền ảo trong game để sử dụng đặt cược dưới nhiều hình thức khác nhau. Vụ án đang được điều tra mở rộng.
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Cuốn "Thủ tục đăng ký và cấp một số giấy tờ cá nhân" gồm 10 chương với nội dung về thủ tục đăng ký khai sinh; kết hôn; giám hộ; đăng ký nhận cha, mẹ, con; đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; về căn cước công dân; đăng ký thường trú, tạm trú và thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.