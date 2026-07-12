9 ngôi sao bị 'lãng quên' ở bán kết World Cup

Kobbie Mainoo (Anh): Mainoo là tiền vệ duy nhất của tuyển Anh chưa được thi đấu tại World Cup 2026. Tuchel ưu tiên những lựa chọn khác cho tuyến giữa và thậm chí có thời điểm kéo Reece James vào trung lộ, khiến ngôi sao MU tiếp tục phải chờ cơ hội.