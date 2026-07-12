9 ngôi sao bị 'lãng quên' ở bán kết World Cup

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Trevoh Chalobah (Anh): Được triệu tập muộn để thay Tino Livramento chấn thương, Chalobah chủ yếu đóng vai trò phương án dự phòng cho hàng thủ tuyển Anh. Thomas Tuchel sử dụng tới 21 cầu thủ nhưng vẫn giữ bộ khung phòng ngự ổn định, khiến trung vệ Chelsea chưa có cơ hội ra sân.
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Kobbie Mainoo (Anh): Mainoo là tiền vệ duy nhất của tuyển Anh chưa được thi đấu tại World Cup 2026. Tuchel ưu tiên những lựa chọn khác cho tuyến giữa và thậm chí có thời điểm kéo Reece James vào trung lộ, khiến ngôi sao MU tiếp tục phải chờ cơ hội.
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Ivan Toney: Sự hiện diện của Harry Kane gần như đóng cánh cửa vào đội hình chính với Toney. Trong những thời điểm cần thay đổi hàng công, Tuchel cũng có nhiều phương án linh hoạt hơn, biến chân sút này thành lựa chọn dự phòng thuần túy cho vị trí trung phong.
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Eric Garcia (Tây Ban Nha): Khả năng chơi nhiều vị trí là điểm mạnh của Eric Garcia, nhưng cũng chưa đủ giúp anh chen chân vào bộ khung tuyển Tây Ban Nha. Khi hàng thủ vận hành ổn định, HLV Luis de la Fuente không có nhiều lý do để xáo trộn hệ thống ở giai đoạn quyết định.
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Alejandro Grimaldo (Tây Ban Nha): Grimaldo phải đối mặt cuộc cạnh tranh khốc liệt bên hành lang trái của Tây Ban Nha. Cách vận hành của De la Fuente cũng đòi hỏi sự cân bằng cao, khiến khả năng hỗ trợ tấn công của hậu vệ này chưa trở thành ưu tiên.
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Martin Zubimendi (Tây Ban Nha): Zubimendi đến World Cup với vị thế của một tiền vệ hàng đầu, song tuyến giữa Tây Ban Nha đang vận hành quá ổn định với Pedri và Rodri. Sự ăn ý của bộ khung được De la Fuente tin tưởng khiến anh chưa tìm thấy khoảng trống để bước vào sân dù chỉ là phương án dự bị.
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Victor Munoz (trái, Tây Ban Nha): Với Victor Munoz, việc góp mặt tại World Cup đã là bước tiến lớn trong sự nghiệp. Tân binh của Liverpool phải cạnh tranh với dàn ngôi sao giàu kinh nghiệm và đang đạt phong độ cao, nên chủ yếu được xem là phương án cho tương lai của tuyển Tây Ban Nha.
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Lucas Hernandez (Pháp): Deschamps duy trì bộ khung ổn định và mới sử dụng 22 trong 26 cầu thủ Pháp trước vòng tứ kết. Trong bối cảnh hàng phòng ngự đáp ứng yêu cầu, Lucas Hernandez trở thành phương án dự phòng dù vẫn là một trong bốn nhà vô địch World Cup 2018 có mặt trong đội hình.
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N'Golo Kante (Pháp): Kante đang chịu sức ép cạnh tranh từ Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot, Manu Kone và Warren Zaire-Emery. Ở tuổi 35, nhà vô địch World Cup 2018 vẫn mang giá trị kinh nghiệm, nhưng thứ tự lựa chọn tại tuyến giữa tuyển Pháp đã thay đổi rõ rệt.
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