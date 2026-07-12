4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử

Tuần tới sẽ chứng kiến bốn kịch bản World Cup lịch sử, nơi những cường quốc bóng đá nắm cơ hội xác lập những cột mốc vĩ đại.

Argentina vẫn còn nguyên cơ hội bảo vệ chức vô địch World Cup.

Thế giới bóng đá đang chờ đợi một tuần lễ mang tính bước ngoặt, với khả năng xảy ra bốn kịch bản lịch sử gắn liền với các cột mốc vĩ đại tại đấu trường World Cup. Những diễn biến này ngoài việc mang ý nghĩa về mặt danh hiệu, còn định hình lại vị thế của các nền bóng đá hàng đầu trong kỷ nguyên mới.

Kịch bản đầu tiên hướng về đội tuyển Pháp với mục tiêu chính thức giành được ngôi sao thứ ba trên ngực áo. Nếu thành công, "Gà trống Gaulois" sẽ khẳng định vị thế siêu cường bóng đá hiện đại, tiếp nối di sản từ các chức vô địch World Cup 1998 và 2018, chưa kể ngôi Á quân vào năm 2022.

Đối với Tây Ban Nha, một kịch bản đáng được kỳ vọng khi Lamine Yamal nắm trong tay cơ hội hoàn tất cú đúp danh hiệu EURO và World Cup khi mới 19 tuổi. Đây là kỷ lục chưa từng có trong lịch sử, minh chứng cho sự trỗi dậy của một biểu tượng mới.

Trong khi đó, đội tuyển Anh nỗ lực chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 60 năm. Kể từ vinh quang tại World Cup 1966, người hâm mộ xứ sở sương mù vẫn chờ đợi khoảnh khắc một chiếc cúp quốc tế chính thức trở lại với quê hương bóng đá.

Cuối cùng, Argentina đối diện cơ hội tái hiện kỷ lục vĩ đại của Brazil (giai đoạn 1958, 1962) và Italy (giai đoạn 1934, 1938), trở thành đội tuyển thứ ba bảo vệ thành công chức vô địch World Cup.

Việc giành các danh hiệu lớn liên tiếp sẽ giúp đại diện Nam Mỹ xác lập một kỷ nguyên thống trị tuyệt đối, tương tự như những đội tuyển huyền thoại trong quá khứ.

Argentina ấn định tỷ số 3-1 trước Thụy Sĩ Sáng 12/7, Lautaro Martinez ghi bàn vào lưới Thụy Sĩ nâng tỷ số lên 3-1 cho Argentina tại tứ kết World Cup 2026.