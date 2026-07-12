Vì sao mọi tranh cãi đều dẫn về Argentina?

Không đội tuyển nào tiến vào bán kết World Cup 2026 trong bầu không khí nhiều tranh luận như Argentina.

Argentina liên tục trở thành tâm điểm tranh cãi về công tác trọng tài tại World Cup 2026.

Sau mỗi chiến thắng của nhà vô địch World Cup 2022, mạng xã hội lại xuất hiện thêm một đoạn video cắt tình huống, một bức ảnh, một góc quay mới hoặc một chủ đề tranh cãi về công tác trọng tài. Từ vòng bảng cho đến tứ kết, hầu như trận đấu nào của Argentina cũng để lại ít nhất một quyết định khiến người hâm mộ hai bên bất đồng.

Điều đáng chú ý là phần lớn những cuộc tranh luận này không diễn ra trên sân cỏ mà bùng nổ sau tiếng còi mãn cuộc.

Chuỗi tranh cãi nối dài

Ở trận gặp Algeria, nhiều tài khoản trên mạng xã hội cho rằng Lionel Messi có pha va chạm đáng bị xử lý với Aïssa Mandi nhưng không nhận thẻ và VAR cũng không can thiệp.

Đến trận gặp Áo, một bộ phận CĐV tiếp tục đặt câu hỏi về tình huống Alexis Mac Allister tranh chấp với Xaver Schlager trước bàn thắng của Messi. Bàn thắng vẫn được công nhận sau khi VAR kiểm tra.

Nhiều quyết định của trọng tài trong các trận đấu của Argentina gây ra những luồng ý kiến trái chiều.

Cuộc đối đầu Cape Verde cũng không nằm ngoài vòng xoáy tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng pha bóng của Nicolas Tagliafico trước bàn thắng thứ hai của Argentina cần được xem lại, trong khi tổ trọng tài không thay đổi quyết định trên sân.

Hai tình huống được nhắc đến nhiều nhất xuất hiện ở vòng 1/8 gặp Ai Cập.

Đầu tiên là bàn thắng của Ai Cập không được công nhận sau khi VAR xác định một lỗi xảy ra từ giai đoạn đầu của pha tấn công. Sau đó, trước bàn thắng quyết định của Argentina, các cầu thủ Ai Cập khiếu nại về một tình huống va chạm trong vùng cấm nhưng trận đấu vẫn được tiếp tục.

Đến tứ kết gặp Thụy Sĩ, trọng tài João Pinheiro thay đổi quyết định sau khi nhận tín hiệu từ VAR. Breel Embolo bị xác định có hành vi đánh lừa trọng tài và nhận thẻ vàng thứ hai, khiến Thụy Sĩ chỉ còn 10 người trong hiệp phụ.

Ngay cả sau khi trận đấu khép lại, tranh cãi vẫn chưa dừng lại. Lautaro Martinez, người ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1, leo lên khu vực khán đài để ăn mừng dù trước đó đã nhận một thẻ vàng.

Trên mạng xã hội, nhiều người dẫn Luật bóng đá của IFAB và cho rằng tiền đạo Argentina có thể bị cảnh cáo thêm vì hành vi ăn mừng. Tuy nhiên, trọng tài không rút thẻ trong tình huống này.

Điều gì khiến tranh cãi ngày càng lớn?

Bóng đá luôn tồn tại những quyết định gây tranh luận. VAR được đưa vào sử dụng nhằm giảm bớt sai sót rõ ràng, nhưng bản thân công nghệ này không loại bỏ hoàn toàn khác biệt trong cách diễn giải luật.

Nhiều tình huống vẫn phụ thuộc vào nhận định của trọng tài sau khi xem lại màn hình, từ mức độ tác động của một pha phạm lỗi, ý đồ của cầu thủ cho đến việc một hành vi có đủ để bị xử phạt hay không. Vì thế, ngay cả khi VAR được sử dụng, tranh luận vẫn là điều khó tránh.

Hành trình vào bán kết của Argentina đi cùng những cuộc tranh luận chưa có hồi kết về VAR và trọng tài.

Điểm khác biệt trong trường hợp của Argentina là các tình huống gây tranh cãi xuất hiện với tần suất khá dày trong suốt hành trình của đội bóng. Mỗi quyết định mới lại được đặt cạnh những tình huống trước đó, tạo thành một chuỗi nội dung được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội.

Từ đó, câu chuyện dần vượt khỏi phạm vi chuyên môn. Thay vì chỉ tranh luận về từng tình huống riêng lẻ, nhiều cuộc thảo luận chuyển sang việc nhìn nhận toàn bộ hành trình của Argentina dưới lăng kính của các quyết định trọng tài.

Tuy nhiên, việc một quyết định gây tranh cãi xuất hiện nhiều lần không đồng nghĩa mọi quyết định đều sai hoặc đều có chung bản chất. Mỗi tình huống đều có diễn biến, căn cứ luật và bối cảnh riêng. Nếu muốn đánh giá tính chính xác của một quyết định, cần xem xét từng pha bóng thay vì ghép chúng thành một kết luận chung.

Cho đến lúc này, các tranh cãi vẫn tiếp tục song hành với hành trình của Argentina tại World Cup 2026. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni đã vào bán kết, còn những cuộc tranh luận về trọng tài có lẽ sẽ chỉ khép lại khi giải đấu kết thúc.

Liệu đây chỉ là hệ quả của việc mọi quyết định liên quan đến một đội bóng lớn luôn bị soi xét kỹ hơn, hay thực sự tồn tại một xu hướng đáng để đặt dấu hỏi? Câu trả lời, có lẽ, vẫn thuộc về mỗi người theo dõi giải đấu.

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