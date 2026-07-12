Lautaro thoát thẻ đỏ, gây tranh cãi

Lautaro Martinez trở thành tâm điểm tranh cãi sau chiến thắng 3-1 của Argentina trước Thụy Sĩ tại tứ kết World Cup 2026 sáng 12/7.

Lautaro Martinez gây tranh cãi khi không nhận thẻ vàng thứ hai sau màn leo lên khán đài ăn mừng bàn thắng trước Thụy Sĩ.

Tiền đạo của Inter Milan nhận một thẻ vàng trước đó nhưng vẫn lao lên khu vực khán đài để ăn mừng sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 trong hiệp phụ. Theo Luật bóng đá của IFAB, hành vi leo lên hàng rào hoặc tiến vào khu vực khán giả để ăn mừng có thể bị phạt thẻ vàng vì hành vi phi thể thao.

Điều này đồng nghĩa nếu trọng tài João Pinheiro rút thêm một thẻ vàng, Lautaro sẽ bị truất quyền thi đấu và vắng mặt ở trận bán kết gặp tuyển Anh vì án treo giò.

Tuy nhiên, trọng tài người Bồ Đào Nha không đưa ra bất kỳ án phạt nào với tiền đạo Argentina. Quyết định này nhanh chóng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Một bộ phận người hâm mộ cho rằng Lautaro đáng lẽ phải nhận thẻ vàng thứ hai theo đúng quy định, trong khi số khác nhận định trọng tài đã linh động vì màn ăn mừng không gây mất an ninh hay kích động khán giả.

Việc Lautaro không bị truất quyền thi đấu đồng nghĩa HLV Lionel Scaloni vẫn có trong tay đầy đủ lực lượng tấn công cho cuộc đối đầu tuyển Anh ở bán kết World Cup 2026.