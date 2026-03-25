Gyokeres tái hợp bạn gái cũ

Tiền đạo Viktor Gyokeres thu hút sự chú ý khi được cho là tái hợp với bạn gái cũ Ines Aguiar.

Gyokeres và Ines Aguiar khi còn ở Sporting.

Trước đó, Gyokeres và Aguiar từng gắn bó khi anh còn thi đấu cho Sporting Lison. Tuy nhiên, cặp đôi được cho là "đường ai nấy đi' trước khi tiền đạo người Thụy Điển hoàn tất thương vụ chuyển sang Arsenal vào mùa hè, nhằm cắt đứt những ràng buộc tại Lisbon.

Thời điểm đó, dư luận đặt dấu hỏi về quyết định dứt khoát của Gyokeres, bởi Aguiar hoàn toàn có thể theo chân bạn trai sang Anh sinh sống. Dù vậy, cả hai vẫn không lên tiếng xác nhận chuyện chia tay.

Sau gần một năm, những tín hiệu gần đây cho thấy mối quan hệ giữa hai người được hàn gắn. Trên trang cá nhân, Aguiar đăng tải loạt hình ảnh, trong đó có đoạn video được ghi lại tại sân Field Mill. Đây chính là địa điểm diễn ra trận đấu giữa Arsenal và Mansfield Town tại FA Cup hồi đầu tháng.

Dù Gyokeres không ra sân trong trận đấu này, việc Aguiar xuất hiện trên khán đài càng làm dấy lên nghi vấn cả hai quay lại bên nhau. Không có nhiều lý do để cô góp mặt nếu không liên quan trực tiếp đến chân sút người Thụy Điển.

Ở khía cạnh chuyên môn, Gyokeres cũng dần chứng minh giá trị tại Arsenal sau giai đoạn khởi đầu chậm chạp. Kể từ đầu năm, anh ghi 9 bàn và có 2 kiến tạo sau 18 lần ra sân, góp phần quan trọng vào thành tích chung của "Pháo thủ".

