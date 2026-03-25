Sai sót khó tin của Real Madrid với Mbappe

  • Thứ tư, 25/3/2026 06:37 (GMT+7)
Những tiết lộ mới đây liên quan đến chấn thương của Kylian Mbappe đang khiến nội bộ Real Madrid dậy sóng.

Real Madrid mắc sai lầm khi chữa chấn thương của Mbappe. Ảnh: Reuters

Theo RMC Sport, đội ngũ y tế của "Los Blancos" bị cáo buộc mắc sai lầm nghiêm trọng khi chẩn đoán nhầm chấn thương cho Mbappe. Báo cáo cho rằng các bác sĩ tại Madrid tiến hành chụp MRI nhầm chân của Mbappe, dẫn đến kết luận không chính xác rằng anh không gặp vấn đề đáng lo ngại.

Sai sót khiến tiền đạo 27 tuổi tiếp tục thi đấu trong tình trạng đau đớn suốt nhiều tuần mà không được điều trị đúng cách. Chỉ đến khi tự tìm đến Paris để kiểm tra lại với một chuyên gia chấn thương đầu gối, Mbappe mới có được chẩn đoán chính xác và hướng điều trị phù hợp.

Theo The Athletic, sự cố khiến Mbappe rất tức giận, đồng thời trở thành một trong những nguyên nhân dẫn đến việc thay đổi nhân sự trong bộ phận y tế của Real Madrid. Đây không phải lần đầu đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cải tổ đội ngũ y tế, đặc biệt trong bối cảnh nhiều trụ cột như Jude Bellingham hay Alvaro Carreras cũng liên tục gặp vấn đề thể lực.

Bình luận về vụ việc, nhà báo Daniel Riolo không ngần ngại chỉ trích gay gắt trên chương trình L’After Foot, gọi đây là một nỗi xấu hổ và cảnh báo sai lầm này hoàn toàn có thể gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí đe dọa sự nghiệp của Mbappe.

Mbappe nén đau ra sân thời gian qua.

Dù vậy, chính Mbappe đã lên tiếng trấn an người hâm mộ. Anh khẳng định tình trạng đầu gối hiện ổn định và bản thân hoàn toàn bình phục 100%. Tiền đạo người Pháp cũng cho biết đã xây dựng lộ trình hồi phục hiệu quả cùng các chuyên gia tại Paris, qua đó sẵn sàng trở lại với phong độ cao nhất.

Việc Mbappe được triệu tập vào tuyển Pháp cho loạt trận giao hữu sắp tới là minh chứng rõ ràng cho sự hồi phục của anh. Bất chấp quãng thời gian bị ảnh hưởng bởi chấn thương, chân sút này vẫn duy trì hiệu suất ấn tượng với 38 bàn thắng và 6 kiến tạo sau 35 trận mùa giải này.

Duy Luân

mbappe Kylian Mbappe mbappe real madrid pháp

