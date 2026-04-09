Neymar khiến Santos dậy sóng

CLB Santos rơi vào khủng hoảng khi Chủ tịch Marcelo Teixeira chịu áp lực từ chức sau những cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến khoản nợ 18 triệu bảng với siêu sao Neymar.

Tranh cãi bùng phát quanh thỏa thuận tài chính giữa Santos và NR Sports, công ty quản lý hình ảnh do cha Neymar điều hành. Công tố viên đồng thời là thành viên CLB, Ivan Luduvice, đệ đơn yêu cầu luận tội Teixeira, cho rằng bản sửa đổi hợp đồng ký ngày 30/12 chứa nhiều điều khoản bất hợp pháp.

Theo cáo buộc, hợp đồng có lợi cho phía Neymar và gia đình nhưng lại đẩy CLB vào rủi ro lớn. Nếu Teixeira không tái đắc cử vào cuối năm hoặc Santos chuyển đổi sang mô hình công ty, phía chủ nợ (gia đình Neymar) có quyền yêu cầu thanh toán toàn bộ khoản nợ ngay lập tức.

Luduvice chỉ trích đây là hành vi "lạm quyền rõ ràng", khi gắn nghĩa vụ tài chính khổng lồ với kết quả bầu cử nội bộ nhằm bảo vệ vị trí cá nhân. Ông nhấn mạnh: "Không một thể chế nào cho phép lãnh đạo ràng buộc hợp đồng với việc tái đắc cử của chính mình. Đây là tiền lệ nguy hiểm và có thể cấu thành vi phạm nghiêm trọng".

Không dừng lại ở đó, Santos còn đem cả học viện trứ danh Meninos da Vila làm tài sản đảm bảo cho khoản nợ, với lịch trả góp khắt khe bắt đầu từ tháng 1/2026. Điều này khiến người hâm mộ phẫn nộ, khi lo ngại "cái nôi sản sinh huyền thoại" có nguy cơ bị siết nợ.

Luduvice khẳng định thỏa thuận này vô hiệu vì chưa từng được hội đồng thẩm định CLB thông qua. Dù vậy, ban lãnh đạo vẫn phê duyệt báo cáo tài chính 2025 với 109 phiếu thuận, bất chấp tổng nợ của Santos vọt lên mức 146 triệu bảng.

Hiện ủy ban nội bộ buộc phải xem xét mở cuộc điều tra về các vi phạm nghiêm trọng. Trong bối cảnh áp lực tài chính gia tăng và nguy cơ kích hoạt điều khoản trả nợ sớm luôn rình rập, cuộc chiến quyền lực tại Santos hứa hẹn sẽ rất nóng trước thềm bầu cử sắp tới.

Đáng chú ý, chính Luduvice cũng tuyên bố sẽ ra tranh cử.

