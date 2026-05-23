3 năm sóng gió của gia đình Ronaldo

Cristiano Ronaldo bật khóc khi cùng Al Nassr vô địch Saudi Pro League. Đằng sau khoảnh khắc ấy là hành trình 3 năm vượt định kiến và thích nghi của cả gia đình tại Saudi Arabia.

Rạng sáng 22/5, Cristiano Ronaldo gục xuống sân và khóc sau khi Al Nassr đăng quang Saudi Pro League. Ở tuổi 41, danh hiệu này không chỉ là câu trả lời cho ba năm bị hoài nghi, mà còn là quả ngọt của cả một gia đình đã cùng vượt qua rào cản văn hóa, sóng gió dư luận.

Sự kiện rạng sáng nay không đơn thuần là một thắng lợi về mặt thể thao, mà còn là dấu mốc khẳng định sự gắn kết bền chặt của gia đình Ronaldo sau những năm tháng cùng nhau trải qua bao biến động tại vùng đất mới. Từ một ngôi sao quen thuộc với ánh đèn tại các kinh đô bóng đá châu Âu, gia đình anh đã chọn cách “nhập gia tùy tục” đầy bản lĩnh tại Riyadh.

Họ không chỉ đối mặt với sự thay đổi về khí hậu, ngôn ngữ hay các chuẩn mực xã hội khắt khe, mà còn phải học cách làm quen với sự quan tâm thái quá từ dư luận. Để có được khoảnh khắc viên mãn này, cả gia đình đã cùng nhau bước qua một hành trình không ít thử thách, từ những ngày đầu bỡ ngỡ đầy lạ lẫm cho đến việc kiên cường đứng vững trước những luồng áp lực dư luận.

Người phụ nữ đứng sau chức vô địch

Năm 2023, khi Cristiano Ronaldo đặt bút ký vào bản hợp đồng kỷ lục với Al Nassr, làn sóng hoài nghi đổ dồn vào anh. Dư luận cho rằng anh rời bỏ hào quang châu Âu chỉ vì tiền, hay anh đã "hết thời" ở độ tuổi mà hầu hết đồng nghiệp đã giải nghệ. Áp lực vô hình ấy đè nặng lên vai một người đàn ông vốn mang cái tôi kiêu hãnh bậc nhất hành tinh.

Suốt 3 năm qua tại Al Nassr, khi Ronaldo phải đổ mồ hôi trên sân tập dưới cái nóng khắc nghiệt có thể lên đến trên 40°C để chứng minh giá trị, Georgina Rodríguez và các con chính là những người ở bên anh trong những khoảng lặng sau ánh đèn sân cỏ.

Giọt nước mắt dưới sân đấu rạng sáng nay của CR7 chính là sự giải thoát hoàn hảo cho chuỗi ngày kìm nén ấy, và người đầu tiên anh hướng mắt về chính là hậu phương vững chắc trên khán đài.

Khoảnh khắc Ronaldo hướng ánh mắt về phía Georgina trên khán đài sau khi Al Nassr lên ngôi vô địch. Ảnh: @madridiconic/Instagram

Thử thách lớn nhất của họ khi mới đặt chân đến Riyadh thực chất không nằm ở chuyên môn sân cỏ, mà là sự khác biệt về văn hóa. Mặc dù luật pháp Saudi Arabia vẫn cấm các cặp đôi chưa kết hôn sống chung, các luật sư tại đây cho biết chính quyền đã thay đổi cách tiếp cận, thường bỏ qua các trường hợp như của Ronaldo và Georgina. Sự gắn kết này giúp họ thoải mái tận hưởng cuộc sống tại Riyadh như một gia đình thực thụ.

Tại đây, gia đình Ronaldo chọn sinh sống trong các khu biệt thự biệt lập (compound) siêu sang với hệ thống an ninh nghiêm ngặt dành cho giới chuyên gia quốc tế như Al-Muhammadiyah hay Al Nakheel. Những khu compound này hoạt động như các “ốc đảo” tách biệt, nơi các quy định khắt khe về tôn giáo của quốc gia sở tại không áp dụng, cho phép gia đình anh duy trì phong cách sống phương Tây thoải mái.

Không phụ sự ưu ái đó, Georgina đã chứng minh mình không chỉ là một nàng WAGs nóng bỏng, mà còn là một “nhà ngoại giao văn hóa” thực thụ bằng thời trang.

Thay vì phản kháng trước các quy chuẩn khắt khe, cô khéo léo biến chiếc áo choàng Abaya truyền thống của phụ nữ Ả Rập thành một tuyên ngôn thời trang cao cấp đầy kiêu sa.

Ngoài ra, cô không ngần ngại quảng bá các thương hiệu địa phương như việc hợp tác cùng thương hiệu nước hoa Saudi Arabia - Laverne. Trong các chiến dịch quảng bá, cô thường xuyên diện những chiếc Abaya truyền thống đầy tinh tế.

Đặc biệt, hình ảnh cô xuất hiện với chiếc Abaya xanh lá cây - màu cờ của Saudi Arabia - trong dịp Quốc khánh lần thứ 93 của đất nước này, hay việc cầm lá cờ Ả Rập đầy tự hào đã tạo nên một làn sóng yêu mến trong lòng người hâm mộ tại đây.

Trong bài phỏng vấn độc quyền mang tên “Georgina of Arabia” trên trang bìa tạp chí Hia Magazine, cô chia sẻ:

“Tại Saudi Arabia, tôi học theo phong cách và văn hóa nơi đây nhưng luôn kết hợp với bản sắc riêng của mình. Tôi thực sự thích mặc áo choàng Abaya. Tôi đang sở hữu một bộ sưu tập Abaya tuyệt đẹp đến từ các nhà thiết kế bản địa và những người bạn trên khắp thế giới. Tôi diện chúng đầy tự hào trong rất nhiều sự kiện lớn”.

Khi Riyadh trở thành quê hương thứ hai

Rời xa cuộc sống nhộn nhịp tại Tây Ban Nha hay Italy, việc định cư tại Saudi Arabia đồng nghĩa với việc 5 đứa trẻ nhà Ronaldo (Cristiano Jr, Eva, Mateo, Alana, Bella) phải bắt đầu một chương hoàn toàn mới.

Chúng được theo học tại một trường quốc tế hàng đầu với hệ thống an ninh tối cao, nơi những đứa trẻ này nhanh chóng thích nghi và giao tiếp cơ bản bằng tiếng Ả Rập. Trên trang cá nhân sở hữu khoảng 71,8 triệu lượt theo dõi, Georgina thường xuyên những khoảnh khắc hạnh phúc cùng các con tại sa mạc AlUla hay tổ hợp Riyadh Boulevard World.

Riyadh không chỉ là nơi làm việc, mà đã trở thành mái ấm thực sự nơi gia đình Ronaldo tận hưởng những khoảnh khắc bình yên bên nhau tại các tổ hợp giải trí hàng đầu. Ảnh: @georginagio/Instagram.

Sự hòa nhập và bình yên tại vùng đất mới này mang một ý nghĩa tinh thần vô cùng lớn lao đối với Georgina, đặc biệt là sau biến cố đau lòng mất đi người con trai song sinh vào năm 2022.

Trả lời phỏng vấn trên tạp chí Harper’s Bazaar, cô không tiếc lời ca ngợi Riyadh là “thiên đường trên mặt đất” nhờ vào sự an toàn tuyệt đối mà quốc gia này mang lại cho phụ nữ và trẻ em.

“Điều quan trọng nhất và luôn là ưu tiên số một trong cuộc đời tôi là các con. Khi bạn làm mẹ, mọi nhu cầu cá nhân đều phải lùi lại phía sau, bạn sống hoàn toàn vì gia đình. Riyadh là một nơi tuyệt vời và an toàn để nuôi dạy những đứa trẻ. Người dân nơi đây vô cùng mến khách, ấm áp và họ đề cao các giá trị gia đình - điều hoàn toàn tương đồng với phong cách sống của chúng tôi”, Georgina chia sẻ.

Tuy nhiên, cuộc sống tại Saudi Arabia không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Gia đình CR7 đã từng phải đối mặt với không ít áp lực tinh thần trước những biến động địa chính trị phức tạp tại Trung Đông , kéo theo nhiều tin đồn thất thiệt như việc gia đình siêu sao bí mật rời Riyadh vì lý do an ninh hồi đầu năm 2026.

Trước làn sóng thông tin sai lệch này, câu lạc bộ Al Nassr đã nhanh chóng phản hồi chính thức. Trên trang chủ, đội bóng đăng tải hình ảnh Cristiano Ronaldo đang tích cực tập luyện hồi phục, kèm xác nhận siêu sao người Bồ Đào Nha gặp chấn thương. Thực tế, sau khi kết quả kiểm tra y tế cho thấy tình trạng nghiêm trọng hơn dự kiến, anh mới được câu lạc bộ tạo điều kiện trở lại Madrid để tiếp tục quá trình điều trị chuyên sâu.

Sau chuỗi ngày cùng nhau đối diện với sóng gió ấy, sự thấu hiểu và lòng kiên định đã đưa họ trở lại, biến những áp lực thành động lực để gặt hái “quả ngọt”.

Chức vô địch Saudi Pro League 2026 là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của siêu sao 41 tuổi. Ảnh: Hamad I Mohammed/Reuters.

“Việc dịch chuyển và sống ở những nền văn hóa khác nhau, đặc biệt là những quốc gia có sự khác biệt lớn, luôn giúp bạn trưởng thành một cách mạnh mẽ. Nó buộc bạn phải mở rộng tâm trí, rèn luyện sự kiên nhẫn và trở nên bao dung hơn với thế giới xung quanh”, Georgina từng chia sẻ trên Harper’s Bazaar.

Chiếc cúp vô địch Saudi Pro League rạng sáng 22/05 chính là lời khẳng định đanh thép cho sự gắn kết của cả gia đình sau bao thăng trầm. Theo một số nguồn tin, Ronaldo và Georgina dự định tổ chức một đám cưới hoành tráng tại quê nhà Madeira (Bồ Đào Nha) ngay trong mùa hè này.

Sau 3 năm “nhập gia tùy tục” đầy bản lĩnh tại xứ sở lạc đà, họ không chỉ chạm tay vào những danh hiệu danh giá, mà đã thực sự tìm thấy một mái ấm bình yên giữa lòng sa mạc.