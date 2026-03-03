Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Rudiger gây phẫn nộ

  • Thứ ba, 3/3/2026 06:08 (GMT+7)
Trung vệ người Đức có hành vi triệt hạ đối thủ trong trận thua 0-1 của Real Madrid trước Getafe ở vòng 26 La Liga vào rạng sáng 3/3.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ chia sẻ khoảnh khắc Rico (Getafe) ngã ra sân sau pha tranh chấp với Arda Guler ở phút 26. Antonio Rudiger không tham gia tình huống đấu tay đôi nhưng vẫn lao đến, cố tình ngã ra rồi lấy đầu gối đè mạnh lên vùng vai của cầu thủ đội khách.

Rico tỏ rõ sự đau đớn nhưng cả trọng tài chính lẫn tổ VAR đều không có phản ứng ở tình huống này. "Thật khó hiểu cho tổ trọng tài video", AS bình luận.

Rudiger chơi xấu.

CĐV cũng không giấu nổi sự bức xúc. "Rudiger phải bị treo giò 3 trận", một fan tố cáo. "Lại là RealVardrid", fan thứ 2 mỉa mai. "Đừng chỉ trích bất kỳ ai khi chính Real đang được trọng tài ưu ái", người tiếp theo lên tiếng.

Hành động xấu xí của Rudiger phản ánh ngày thi đấu thảm họa của Real. Đội bóng Hoàng gia cầm bóng trong phần lớn thời gian trận đấu nhưng không thể ghi bàn, để rồi bị đối thủ chọc thủng lưới và giành 3 điểm lần đầu tiên tại Bernabeu kể từ năm 2008.

Hai trận thua liên tiếp trước Osasua và Getafe khiến Real Madrid bị Barcelona bỏ xa 4 điểm trên bảng xếp hạng. Chứng kiến màn trình diễn bạc nhược của thầy trò Alvaro Arbeloa, nhiều CĐV đã bỏ về khi trận đấu còn chưa kết thúc. Lúc này, rất nhiều người đang nhớ Kylian Mbappe. Tuy nhiên, chân sút sinh năm 1998 chỉ có thể trở lại vào trận gặp Man City ở lượt đi vòng 16 đội Champions League.

Rudiger Real Madrid La Liga

