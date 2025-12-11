Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Real ra phán quyết về Alonso

  • Thứ năm, 11/12/2025 05:52 (GMT+7)
CLB chủ sân Bernabeu chưa sa thải nhà cầm quân người Tây Ban Nha sau thất bại 1-2 trước Man City ở Champions League.

Theo Marca AS, Xabi Alonso vẫn sẽ tại vị ở Real Madrid, bất chấp việc trở thành huấn luyện viên để thua 2 trận liền nhanh bậc nhất lịch sử CLB.

Phát biểu sau trận thua ngược Man City, Rodrygo bày tỏ sự ủng hộ với nhà cầm quân người Tây Ban Nha, bất chấp việc anh liên tục bị đày ải trên ghế dự bị: "Chúng tôi đều ủng hộ ông ấy. Những thông tin trên báo chí thời gian qua đều không chính xác".

Alonso anh 1

Real chưa thay tướng.

Đồng quan điểm, trung vệ Raul Asencio cho biết: "Chúng tôi sẽ sát cánh cùng Alonso đến những giây phút cuối cùng. Toàn đội đều hiểu thông điệp huấn luyện viên muốn truyền tải. Chúng tôi đã cho thấy sự cải thiện ở trận đấu hôm nay".

Trong ngày Kylian Mbappe không ra sân, Real có bàn dẫn trước trên sân nhà nhưng lại để Man City lội ngược dòng thắng 2-1. Kết quả này khiến "Los Blancos" tụt xuống thứ 7 và có nguy cơ bị loại, nếu không thắng trong 2 trận còn lại ở vòng phân hạng.

"Chúng tôi khởi đầu rất tốt nhưng đã không kiểm soát tốt tình hình và phải nhận đòn đau từ đối thủ. Sau 2 bàn thua, Real mới lại chơi chủ động. Tuy nhiên, chúng tôi lại không đủ tốt trong khâu dứt điểm. Tôi nhận trách nhiệm và không đổ lỗi cho bất kỳ ai", HLV Alonso phát biểu sau trận thua.

Monaco và Benfica của Jose Mourinho sẽ là hai thử thách cuối của Real tại Champions League mùa này. Đại diện La Liga không được phép mắc thêm sai sót, nếu muốn giữ vị trí trong nhóm vào thẳng vòng knock-out.

