Trường hợp khó hiểu ở Champions League

Trái ngược với phong độ cao tại La Liga, Villarreal lại trình diễn bộ mặt bạc nhược ở đấu trường Champions League.

Villarreal gây thất vọng lớn ở Champions League. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 11/12, Copenhagen tạo nên cú sốc tại Estadio de la Ceramica khi đánh bại chủ nhà Villarreal 3-2 nhờ bàn ấn định tỷ số ở phút 90 của Andreas Cornelius, qua đó khiến đại diện La Liga tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng tại Champions League mùa này.

Dù đang thăng hoa ở La Liga và chỉ kém đội đầu bảng Barcelona 5 điểm, Villarreal lại thể hiện bộ mặt hoàn toàn trái ngược tại đấu trường châu Âu khi chỉ giành đúng 1 điểm sau 5 lượt trận. Điều đó biến trận đấu với Copenhagen, đối thủ được đánh giá vừa sức, ở lượt trận thứ 6 trở thành "chung kết” đối với thầy trò HLV Marcelino.

Trái ngược với sự kỳ vọng của người hâm mộ, Villarreal lại gây thất vọng. Sự thiếu chắc chắn và sai lầm ở hàng thủ khiến CLB Tây Ban Nha phải trả giá.

Đầu hiệp hai, Villarreal đã gỡ hòa 2-2 trước đối thủ nhờ bàn thắng của Tani Oluwaseyi. Pha lập công thắp lại hy vọng kiếm điểm cho thầy trò HLV Marcelino. Dù vậy, Cornelius tỏa sáng ở phút 90 để mang về 3 điểm cho đội khách Copenhagen.

Đây là thất bại thứ 4 trong 5 trận gần nhất của Villarreal tại Champions League, đẩy CLB xuống áp chót bảng xếp hạng. Đội hiện kém vị trí dự play-off (đang thuộc về chính Copenhagen) 6 điểm, trong bối cảnh vòng phân hạng chỉ còn 2 lượt trận nữa là khép lại.

AS đánh giá cơ hội đi tiếp của Villarreal là rất mong manh, và đội gần như nắm 99% khả năng bị loại.

