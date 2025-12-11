Ronaldo tỏa sáng

Rạng sáng 11/12, Cristiano Ronaldo ghi bàn giúp Al Nassr đánh bại Al Wahda ở trận giao hữu tại Abu Dhabi.

Ronaldo duy trì phong độ ổn định trước khi mùa giải bắt đầu trở lại.

Hơn một tuần trước khi Saudi Pro League khởi tranh trở lại, Al Nassr có trận giao hữu để tìm lại cảm giác bóng. Đối thủ của Ronaldo và đồng đôi là Al Wahda, CLB đang đứng thứ 2 tại giải vô địch quốc gia UAE.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Al Nassr đã tràn lên tấn công và tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn. Sau một vài nỗ lực bất thành, Ronaldo mở tỷ số cho Al Nassr với pha đá nối chuẩn xác từ đường căng ngang bên cánh phải của đồng đội.

Khoảnh khắc tỏa sáng của CR7 mở ra màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Phút 30, Kingsley Coman cũng ghi tên lên bảng điện tử nhưng Al Wahda vẫn kịp gỡ hòa trước khi tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên.

Sang hiệp hai, Ronaldo rời sân. Dù vậy, Al Nassr vẫn chơi thăng hoa và có thêm 2 bàn để ấn định chiến thắng 4-2.

Al Nassr sẽ có hơn 10 ngày nghỉ ngơi và tập luyện, trước khi bước vào trận đấu tại vòng 10 SPL gặp Al Najma. Hiện tại, thầy trò HLV Jorge Jesus dẫn dầu giải quốc nội với 27 điểm, hơn 4 điểm so với nhóm đội bám đuổi. Với phong độ ổn định, Ronaldo quyết tâm chinh phục danh hiệu chính thức đầu tiên sau 2 năm thi đấu tại Trung Đông.