Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ronaldo tỏa sáng

  • Thứ năm, 11/12/2025 05:24 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Rạng sáng 11/12, Cristiano Ronaldo ghi bàn giúp Al Nassr đánh bại Al Wahda ở trận giao hữu tại Abu Dhabi.

Ronaldo duy trì phong độ ổn định trước khi mùa giải bắt đầu trở lại.

Hơn một tuần trước khi Saudi Pro League khởi tranh trở lại, Al Nassr có trận giao hữu để tìm lại cảm giác bóng. Đối thủ của Ronaldo và đồng đôi là Al Wahda, CLB đang đứng thứ 2 tại giải vô địch quốc gia UAE.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Al Nassr đã tràn lên tấn công và tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn. Sau một vài nỗ lực bất thành, Ronaldo mở tỷ số cho Al Nassr với pha đá nối chuẩn xác từ đường căng ngang bên cánh phải của đồng đội.

Khoảnh khắc tỏa sáng của CR7 mở ra màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Phút 30, Kingsley Coman cũng ghi tên lên bảng điện tử nhưng Al Wahda vẫn kịp gỡ hòa trước khi tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên.

Sang hiệp hai, Ronaldo rời sân. Dù vậy, Al Nassr vẫn chơi thăng hoa và có thêm 2 bàn để ấn định chiến thắng 4-2.

Al Nassr sẽ có hơn 10 ngày nghỉ ngơi và tập luyện, trước khi bước vào trận đấu tại vòng 10 SPL gặp Al Najma. Hiện tại, thầy trò HLV Jorge Jesus dẫn dầu giải quốc nội với 27 điểm, hơn 4 điểm so với nhóm đội bám đuổi. Với phong độ ổn định, Ronaldo quyết tâm chinh phục danh hiệu chính thức đầu tiên sau 2 năm thi đấu tại Trung Đông.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

FIFA xem xét thay đổi lớn tại World Cup 2026

FIFA đang cân nhắc điều chỉnh quy tắc chia nhóm hạt giống tại World Cup 2026, một thay đổi có thể tác động trực tiếp đến tuyển Anh.

08:16 10/11/2025

Duy Anh

Ronaldo Cristiano Ronaldo Ronaldo Al Nassr SPL

    Đọc tiếp

    Khoanh khac gay phan no cua Haaland hinh anh

    Khoảnh khắc gây phẫn nộ của Haaland

    26 phút trước 05:53 11/12/2025

    0

    Tiền đạo Erling Haaland gây tranh cãi với pha phạm lỗi thô thiển với trung vệ Raul Asencio ở trận đấu tại vòng phân hạng Champions League rạng sáng 11/12.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý