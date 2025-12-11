Tiền đạo Rodrygo đã ghi bàn trở lại cho Real Madrid sau chuỗi ngày dài tịt ngòi trên mọi đấu trường.

Rodrygo chấm dứt chuỗi ngày ác mộng. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 11/12, chân sút người Brazil mở tỷ số ở phút 28 với pha dứt điểm chéo góc hiểm hóc, làm tung lưới Gianluigi Donnarumma của Man City. Đây là bàn thắng chấm dứt chuỗi 32 trận liên tiếp không ghi bàn cho Real Madrid trên mọi mặt trận.

Tính từ lần lập công gần nhất vào ngày 4/3 trước Atletico Madrid tại Champions League, Rodrygo đã trải qua 8 tháng khô hạn bàn thắng ở cấp CLB.

Ngoài ra, Rodrygo còn nâng thành tích ghi bàn vào lưới Man City lên con số 5 bàn sau 9 lần đối đầu, thông số ấn tượng nếu so với bất kỳ đồng đội nào tại Real Madrid.

Sự xuất hiện của HLV Xabi Alonso từ đầu mùa được kỳ vọng sẽ mang lại cú hích tinh thần cho tiền đạo người Brazil. Tuy nhiên, Rodrygo vẫn chật vật trong cuộc cạnh tranh suất đá chính tại Bernabeu. Bàn thắng vào lưới Man City được kỳ vọng sẽ giúp anh cởi bỏ áp lực phải gánh chịu suốt thời gian qua.

Dù vậy, nỗ lực của Rodrygo không đủ giúp Real Madrid giành chiến thắng trước Man City. Nico O'Reilly và Erling Haaland ghi 2 bàn, mang về 3 điểm quý giá cho đội khách. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Pep Guardiola và các học trò trước Real Madrid sau 2 năm.

Kết quả này khiến thầy trò HLV Xabi Alonso tụt xuống vị trí thứ 7. Monaco và Benfica của HLV Jose Mourinho sẽ là hai thử thách cuối của Real tại Champions League mùa này.

