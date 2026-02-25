Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vì sao Mbappe không đủ điều kiện tái đấu Benfica?

  • Thứ tư, 25/2/2026 09:58 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Kylian Mbappe nhiều khả năng không thể ra sân ở trận lượt về play-off Champions League gặp Benfica.

Mbappe lại tái phát chấn thương đầu gối.

Theo L’Equipe, Mbappe không thể hoàn thành buổi tập cùng toàn đội hôm 24/2 do cơn đau dai dẳng ở đầu gối trái. Tiền đạo người Pháp sau đó được kiểm tra y tế trong buổi chiều và kết quả cho thấy anh không đủ điều kiện thi đấu ở màn tái đấu với Benfica sẽ diễn ra vào ngày 26/2.

Real Madrid chưa công bố báo cáo y tế chính thức cũng như danh sách đăng ký thi đấu. Tuy nhiên, nguồn tin từ L’Equipe được đánh giá đáng tin cậy, bởi chính tờ báo này từng đưa tin về vấn đề đầu gối của Mbappe từ tháng 12.

Trước đó vài giờ, trong buổi họp báo, HLV Alvaro Arbeloa vẫn khẳng định học trò sẵn sàng ra sân. Ông nhấn mạnh tinh thần cống hiến của Mbappe khi thi đấu trong tình trạng đau đớn suốt nhiều tuần qua.

"Kylian sẵn sàng cho ngày mai, và điều đó là quan trọng nhất", Arbeloa phát biểu, "Cậu ấy gặp vấn đề trong vài tuần, nhưng sự cam kết với đội bóng là rất lớn. Mbappe là cầu thủ có thể thay đổi trận đấu chỉ với một khoảnh khắc".

Dẫu vậy, diễn biến mới nhất buộc Real Madrid phải tính phương án khác. Mbappe hiện là chân sút số một của đội bóng trên mọi đấu trường và cũng dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Champions League mùa này với 13 pha lập công.

Real Madrid đang nắm lợi thế 1-0 sau lượt đi tại Lisbon và chỉ cần một trận hòa trên sân Bernabeu để giành vé vào vòng 1/16. Trong trường hợp Mbappe vắng mặt, Gonzalo Garcia nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội đá chính.

Việc thiếu vắng ngôi sao người Pháp là tổn thất lớn về mặt chuyên môn. Tuy nhiên, với lợi thế hiện có và điểm tựa sân nhà, "Los Blancos" vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

