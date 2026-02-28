Bạn gái Ronaldo hở bạo

Georgina Rodriguez trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông khi xuất hiện với phong cách táo bạo trên chuyến bay riêng từ Saudi Arabia sang Italy tham dự một sự kiện thời trang lớn.

Georgina Rodriguez diện trang phục táo bạo trên chuyên cơ.

Trong những bức ảnh đăng tải trên trang cá nhân, Georgina ban đầu diện áo khoác lông sang trọng, toát lên vẻ quý phái. Sau đó, người đẹp 32 tuổi gây bất ngờ khi thay đổi phong cách sang trang phục gợi cảm gồm áo bra kết hợp cùng quần tất ngay trên khoang máy bay.

Loạt ảnh nhanh chóng nhận được hàng triệu lượt tương tác, kèm theo vô số bình luận khen ngợi nhan sắc và thần thái của cô. Nhiều người hâm mộ không tiếc lời ca ngợi Georgina là “nữ thần thời trang”, “quá đỗi xinh đẹp” hay “đẳng cấp và cuốn hút”. Sức ảnh hưởng của bạn gái Ronaldo một lần nữa được khẳng định khi mỗi lần xuất hiện đều tạo nên làn sóng chú ý lớn.

Tuy nhiên, một bộ phận cư dân mạng lại cho rằng trang phục của bạn gái Ronaldo không phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh cô đang ở trên chuyên cơ.

Georgina được mời dự buổi ra mắt bộ sưu tập mới của Gucci do Demna thực hiện tại Milan. Ngay từ khi đặt chân tới kinh đô thời trang, cô đã thu hút mọi ánh nhìn.

Tại sự kiện này, Georgina cũng hội ngộ nhiều tên tuổi đình đám. Trên sàn diễn có sự góp mặt của các siêu mẫu Kate Moss và Emily Ratajkowski. Hàng ghế đầu quy tụ dàn sao nổi tiếng như Demi Moore, Romeo Beckham và Paris Hilton.

Trong chuyến đi đến châu Âu, Ronaldo không đi cùng hôn thê do phải tập trung cùng Al Nassr chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp Al Fayha rạng sáng 1/3. Đội bóng của siêu sao người Bồ Đào Nha đang cạnh tranh quyết liệt cho ngôi đầu Saudi Pro League và một chiến thắng có thể giúp họ vươn lên dẫn đầu khi mùa giải chỉ còn 10 vòng đấu.

