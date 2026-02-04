Đình Bắc dự bị, CAHN thắng CLB Singapore 6-1

Tối 4/2, CLB Công an Hà Nội giành chiến thắng 6-1 trước Tampines Rovers trên sân Hàng Đẫy thuộc lượt cuối vòng bảng Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/26.

CAHN chia tay giải với chiến thắng thuyết phục. Ảnh: CLB CAHN.

Kết quả không còn ý nghĩa về mặt thứ hạng, nhưng màn trình diễn giàu sức tấn công vẫn giúp đại diện Việt Nam có lời chia tay tích cực với giải đấu. Đáng chú ý, Nguyễn Đình Bắc có trận thứ 2 liên tiếp ngồi dự bị kể từ khi trở về từ giải U23 châu Á. Dù vậy, CAHN vẫn thể hiện sức mạnh đáng nể.

Bước vào trận đấu trong tâm thế đã bị loại, CAHN chủ động đẩy cao đội hình ngay từ đầu. Tuy nhiên, đội chủ nhà sớm nhận gáo nước lạnh ở phút 13 khi Tampines Rovers tận dụng pha phản công nhanh, để Trent Buhagiar dễ dàng đệm bóng mở tỷ số.

Bàn thua không khiến CAHN nao núng. Đúng 2 phút sau, từ tình huống phạt góc, trung vệ Hugo Gomes bật cao đánh đầu dũng mãnh, gỡ hòa 1-1. Thế trận sau đó hoàn toàn thuộc về đội bóng ngành Công an với sức ép liên tục từ hai biên.

Phút 28, Phan Văn Đức có pha xử lý cá nhân ấn tượng bên cánh phải trước khi trả ngược thuận lợi để Lê Văn Đô dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1. Đến phút 33, kịch bản tương tự tái diễn khi Minh Phúc căng ngang chính xác để Văn Đức băng vào dứt điểm giúp CAHN khép lại hiệp một với lợi thế dẫn 2 bàn.

CAHN có chiến thắng ấn tượng trước đại diện Singapore. Ảnh: CLB CAHN.

Sau giờ nghỉ, CAHN bất ngờ chơi chùng xuống và để Tampines Rovers tạo ra sức ép đáng kể. Ngay phút 53, đội khách suýt có bàn rút ngắn cách biệt khi cú dứt điểm đưa bóng dội cột dọc khung thành Thành Vinh. Trong quãng thời gian tiếp theo, thủ môn của CAHN phải làm việc liên tục để cứu thua, khi hàng phòng ngự đội chủ nhà bộc lộ sự thiếu tập trung và trao cho đối phương nhiều cơ hội nguy hiểm.

Tuy nhiên, khi thế trận đang trở nên khó lường, CAHN biết cách dập tắt hy vọng của đối thủ. Phút 74, Leo Artur tung đường chọc khe sắc sảo để Vitao thoát xuống đối mặt thủ môn và dứt điểm gọn gàng, nâng tỷ số lên 4-1. Bàn thắng này hoàn toàn đánh gục sức phản kháng của đội khách.

Đúng 10 phút sau, Alan bật cao đánh đầu dũng mãnh từ quả phạt góc bên cánh phải của Leo Artur, không cho thủ môn Tampines Rovers cơ hội cản phá. Tới phút 90, Alan hoàn tất cú đúp khi dứt điểm quyết đoán về góc gần, ấn định tỷ số 6-1 cho CAHN.

Chiến thắng trước Tampines Rovers giúp CAHN khép lại hành trình tại Cúp các CLB Đông Nam Á bằng màn trình diễn thuyết phục, phần nào xoa dịu nỗi tiếc nuối dừng bước sớm và khẳng định quyết tâm hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong phần còn lại của mùa giải năm nay.

