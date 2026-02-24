Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Đồng đội sửa sai cho Đình Bắc

  • Thứ ba, 24/2/2026 20:16 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Tối 24/2, CAHN bùng nổ trong hiệp 2 để đánh bại Thanh Hóa với tỷ số 3-1 thuộc trận đá bù vòng 10 V.League 2025/26.

Dinh Bac anh 1

Alan toả sáng giúp CAHN ngược dòng thắng Thanh Hoá.

Trên sân nhà, Thanh Hóa nhập cuộc đầy quyết tâm. CAHN kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không tạo đủ sức ép. Phút 29, bước ngoặt đến từ sai lầm của Đình Bắc. Anh thực hiện đường chuyền thiếu chính xác mở ra cơ hội cho Damoth Thongkhamsavath. Trong thế đối mặt thủ môn, tuyển thủ Lào dứt điểm hiểm hóc, đưa bóng đập mép dưới xà ngang rồi bay vào lưới.

Hiệp một khép lại với lợi thế cho chủ nhà. Sau giờ nghỉ, CAHN gia tăng tốc độ. Phút 54, cú dứt điểm của Alan chạm tay Văn Lợi trong vòng cấm. Trọng tài Ngô Duy Lân cho đội khách hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Alan đánh bại Xuân Hoàng, gỡ hòa 1-1 ở phút 56.

Bàn thắng giúp CAHN giải tỏa tâm lý. Phút 66, Đoàn Văn Hậu tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ khi nâng tỷ số lên 2-1. Quan sát thấy Xuân Hoàng lên cao, hậu vệ trái tung cú sút từ gần giữa sân. Bóng đi hiểm khiến thủ môn Thanh Hóa không kịp lùi về cứu thua.

Thanh Hóa nỗ lực đáp trả nhưng không hiệu quả. Ngọc Mỹ có cơ hội rút ngắn cách biệt ở phút 88 song trượt chân trong thời điểm quyết định. Tới phút 81, Quang Hải bứt tốc bên cánh phải rồi tạt bóng thuận lợi để Alan dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội khách.

Thanh Hóa chơi kiên cường trong hiệp một nhưng không giữ được lợi thế trước bản lĩnh của CAHN. Trận thắng giúp đội bóng ngành công an xây chắc ngôi đầu với 32 điểm, hơn Binh Bình 5 điểm và còn thi đấu ít hơn 1 trận.

VAR từ chối Đình Bắc, CAHN bị loại khỏi cúp châu Á

Tối 18/2, CAHN thua Tampines Rovers với tỷ số 1-3 và dừng bước ở vòng 1/8 AFC Champions League Two.

21:16 18/2/2026

Cơn sốt Nguyễn Đình Bắc

Phong độ chói sáng cùng U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 giúp Nguyễn Đình Bắc tạo cơn sốt truyền thông cực kỳ mạnh mẽ.

17:06 14/2/2026

Quang Hải, Đình Bắc tỏa sáng, CAHN đè bẹp CLB Singapore

Cú đúp của Nguyễn Quang Hải giúp CAHN áp đảo Tampines Rovers 4-0, đặt một chân vào tứ kết AFC Champions League Two.

21:11 11/2/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Đào Trần

Đình Bắc Thanh Hóa Nguyễn Quang Hải Đoàn Văn Hậu Alan CAHN Thanh Hoá

  • Nguyễn Quang Hải

    Nguyễn Quang Hải

    Nguyễn Quang Hải là một cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào tạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T và hiện cũng đang thi đấu tại câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ở vị trí tiền vệ. Anh được nhận huân chương lao động hạng 3 do thủ tướng chính phủ trao tặng. Quang Hải còn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 6 V-League 2018 và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018.

    • Ngày sinh: 12/4/1997
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chiều cao: 1.68 m

  • Đoàn Văn Hậu

    Đoàn Văn Hậu

    Đoàn Văn Hậu là cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào đạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Hiện anh đang chơi cho câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội ở vị trí hậu vệ. Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 18 tuổi và trở thành cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam năm 2017.

    • Ngày sinh: 19/4/1999
    • Nơi sinh: Thái Bình
    • Chiều cao: 1.85 m

Đọc tiếp

Cu soc AFC va bai toan sinh tu cua CAHN hinh anh

Cú sốc AFC và bài toán sinh tử của CAHN

11:00 18/2/2026 11:00 18/2/2026

0

Từ chỗ thắng 4-0 trên sân, CLB Công An Hà Nội (CAHN) bước vào trận lượt về ngày 18/2 với nhiệm vụ phải lội ngược dòng sau phán quyết của AFC.

Thanh Hoa dua thu mon da tien dao hinh anh

Thanh Hóa đưa thủ môn đá tiền đạo

3 giờ trước 21:03 24/2/2026

0

Do chỉ có 5 cầu thủ dự bị, Thanh Hóa buộc phải đưa thủ môn Y Eli Nie vào sân thi đấu ở vị trí tiền đạo khi thua 1-3 trước CAHN ở trận đấu bù vòng 10 V.League 2025/26.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý