Đồng đội sửa sai cho Đình Bắc

Tối 24/2, CAHN bùng nổ trong hiệp 2 để đánh bại Thanh Hóa với tỷ số 3-1 thuộc trận đá bù vòng 10 V.League 2025/26.

Alan toả sáng giúp CAHN ngược dòng thắng Thanh Hoá.

Trên sân nhà, Thanh Hóa nhập cuộc đầy quyết tâm. CAHN kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không tạo đủ sức ép. Phút 29, bước ngoặt đến từ sai lầm của Đình Bắc. Anh thực hiện đường chuyền thiếu chính xác mở ra cơ hội cho Damoth Thongkhamsavath. Trong thế đối mặt thủ môn, tuyển thủ Lào dứt điểm hiểm hóc, đưa bóng đập mép dưới xà ngang rồi bay vào lưới.

Hiệp một khép lại với lợi thế cho chủ nhà. Sau giờ nghỉ, CAHN gia tăng tốc độ. Phút 54, cú dứt điểm của Alan chạm tay Văn Lợi trong vòng cấm. Trọng tài Ngô Duy Lân cho đội khách hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Alan đánh bại Xuân Hoàng, gỡ hòa 1-1 ở phút 56.

Bàn thắng giúp CAHN giải tỏa tâm lý. Phút 66, Đoàn Văn Hậu tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ khi nâng tỷ số lên 2-1. Quan sát thấy Xuân Hoàng lên cao, hậu vệ trái tung cú sút từ gần giữa sân. Bóng đi hiểm khiến thủ môn Thanh Hóa không kịp lùi về cứu thua.

Thanh Hóa nỗ lực đáp trả nhưng không hiệu quả. Ngọc Mỹ có cơ hội rút ngắn cách biệt ở phút 88 song trượt chân trong thời điểm quyết định. Tới phút 81, Quang Hải bứt tốc bên cánh phải rồi tạt bóng thuận lợi để Alan dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội khách.

Thanh Hóa chơi kiên cường trong hiệp một nhưng không giữ được lợi thế trước bản lĩnh của CAHN. Trận thắng giúp đội bóng ngành công an xây chắc ngôi đầu với 32 điểm, hơn Binh Bình 5 điểm và còn thi đấu ít hơn 1 trận.