Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Newcastle làm nên lịch sử ở Champions League

  • Thứ năm, 22/1/2026 05:59 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Rạng sáng 22/1, Newcastle đánh bại PSV để có lần đầu tiên vượt qua vòng bảng một mùa Champions League.

Newcastle chắc chắn qua vòng phân hạng.

Với 3 điểm giành được trên sân nhà trước PSV, Newcastle viết nên trang sử mới của CLB tại đấu trường châu lục, khi lần đầu qua vòng bảng/phân hạng. Trước đó, "The Magpies" có 3 lần dự Champions League và đều dừng chân ở vòng bảng.

Dù có thua ở lượt cuối, đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh cũng không thể văng khỏi nhóm dự play-off. Thậm chí, thầy trò HLV Eddie Howe còn có cơ hội lớn để vào thẳng vòng 16 đội.

Newcastle đang đứng thứ 7 với 13 điểm, xếp trên nhiều ông lớn như Barcelona, Man City nhờ hiệu số tốt. Nếu giành kết quả thuận lợi trước PSG vào ngày 29/1, CLB chủ sân St James' Park có cơ hội lớn để kết thúc vòng phân hạng trong nhóm 8 đội vào thẳng knock-out.

Với lợi thế sân nhà, Newcastle tạo thế trận lấn lướt với hàng loạt cơ hội được tạo ra. Chỉ sau 30 phút, tỷ số đã là 2-0 nghiêng về đại diện Ngoại hạng Anh. Lần lượt Yoane Wissa, Anthony Gordo ghi bàn giúp chủ nhà sớm định đoạt cục diện. Với Wissa, anh đánh dấu cột mốc quan trọng bằng pha lập công đầu tiên trong sự nghiệp ở Champions League.

Đến hiệp hai, Harvey Barnes tỏa sáng, mang về bàn thắng thứ 3 cho đội bóng áo sọc trắng, đen. Ở chiều ngược lại, PSV bất lực và chỉ có vỏn vẹn một lần đưa bóng đi trúng đích trong cả trận. Thất bại này khiến đội bóng Eredivisie đứng trước nguy cơ cao bị loại, bởi tại lượt cuối, đối thủ chờ thầy trò Peter Bosz là Bayern Munich.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Báo động cho Man City

Thất bại 1-3 trước Bodø/Glimt không chỉ là một trận thua sốc ở Champions League, mà còn đặt Man City trước câu hỏi lớn về chiều sâu đội hình, phong độ và khả năng tự điều chỉnh của tập thể dưới thời Pep Guardiola.

12 giờ trước

Duy Anh

Newcastle Newcastle Cúp c1 Champions League

    Đọc tiếp

    Barcelona tra gia cho chien thang hinh anh

    Barcelona trả giá cho chiến thắng

    15 phút trước 06:19 22/1/2026

    0

    Chiến thắng 4-2 trước Slavia Prague tại League Phase, Champions League không trọn vẹn với Barcelona, khi Pedri dính chấn thương và phải rời sân sớm.

    Tranh cai trong tran thang cua Chelsea hinh anh

    Tranh cãi trong trận thắng của Chelsea

    16 phút trước 06:18 22/1/2026

    0

    Quyết định từ chối bàn thắng của Enzo Fernandez gây tranh cãi khi Chelsea giành chiến thắng 1-0 trước Pafos trên sân Stamford Bridge ở Champions League rạng sáng 22/1.

    Ronaldo tien sat ky luc 1.000 ban thang hinh anh

    Ronaldo tiến sát kỷ lục 1.000 bàn thắng

    25 phút trước 06:09 22/1/2026

    0

    Cristiano Ronaldo tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét trong màu áo Al Nassr khi góp công mang về chiến thắng 2-1 trước Damac ở vòng đấu mới nhất của Saudi Pro League rạng sáng 22/1.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý