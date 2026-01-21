Báo động cho Man City

Thất bại 1-3 trước Bodø/Glimt không chỉ là một trận thua sốc ở Champions League, mà còn đặt Man City trước câu hỏi lớn về chiều sâu đội hình, phong độ và khả năng tự điều chỉnh của tập thể dưới thời Pep Guardiola.

Guardiola thừa nhận “mọi thứ đang đi sai hướng”.

Trên vòng Bắc Cực lạnh buốt, Man City trải qua một trong những đêm Champions League đáng quên nhất dưới triều đại Pep Guardiola. Thất bại 1-3 trước Bodø/Glimt không chỉ khiến Man City đánh mất lợi thế trong cuộc đua top đầu, mà còn phơi bày hàng loạt vấn đề vốn âm ỉ từ đầu năm 2026.

Câu hỏi không còn là “vì sao Man City thua”, mà là “liệu đây chỉ là một cú sảy chân hay là dấu hiệu của một chu kỳ bất ổn mới”.

Bodø/Glimt hay hơn, Man City thua vì chính mình

Cần nói rõ: Bodø/Glimt xứng đáng chiến thắng. Họ không thắng nhờ may mắn, thời tiết hay sai lầm cá nhân đơn lẻ của đối thủ.

Đội bóng Na Uy có kế hoạch rõ ràng, kỷ luật trong phòng ngự và cực kỳ sắc bén khi chuyển trạng thái. Họ chấp nhận nhường quyền kiểm soát bóng, nhưng mỗi pha phản công đều mang theo tốc độ và ý đồ dứt điểm.

Man City thì ngược lại. Đội bóng của Guardiola cầm bóng nhiều nhưng thiếu nhịp điệu, thiếu điểm nhấn và đặc biệt mong manh khi mất bóng.

Hai bàn thua đầu tiên đến từ những tình huống phòng ngự lỏng lẻo, trong đó trung vệ trẻ Max Alleyne, được gọi lại trong bối cảnh khủng hoảng chấn thương, không thể gánh vác áp lực của sân chơi Champions League. Đây không phải lỗi của riêng cầu thủ trẻ, mà là hệ quả của việc Man City bước vào trận đấu với một đội hình chắp vá.

Haaland đã không ghi bàn từ bóng sống suốt một tháng qua.

Việc Pep Guardiola buộc phải sử dụng đội hình xuất phát trẻ nhất lịch sử CLB ở Champions League nói lên tất cả. Bốn cầu thủ từ 21 tuổi trở xuống đá chính, trong một chuyến làm khách khắc nghiệt cả về điều kiện thi đấu lẫn cường độ. Man City thiếu kinh nghiệm, thiếu sự ổn định và quan trọng hơn, thiếu những “điểm tựa” quen thuộc để giữ trận đấu trong tầm kiểm soát.

Trong bối cảnh đó, Bodø/Glimt càng chơi càng tự tin. Họ không chỉ thắng Man City, mà áp đặt được nhịp chơi, khiến đối thủ lúng túng ngay trong những tình huống cơ bản.

Như nhận định của Chris Sutton, đây không phải là “đội bóng nông dân” tạo địa chấn, mà là một tập thể đã được tổ chức bài bản, trưởng thành qua nhiều mùa chinh chiến ở châu Âu.

Vấn đề của Man City: Chấn thương, phong độ và bài toán Guardiola

Thất bại ở Bodø nối dài chuỗi ngày u ám của Man City. Đội bóng này vẫn chưa thắng trận nào tại Premier League trong năm 2026, và cú ngã trước Manchester United cuối tuần qua càng khoét sâu cảm giác bất ổn.

Chấn thương tiếp tục là kẻ thù lớn nhất. Guardiola hành quân tới Na Uy mà không có tám cầu thủ vì lý do thể lực, chưa kể Bernardo Silva bị treo giò và Antoine Semenyo không đủ điều kiện thi đấu Champions League.

Hệ quả là Man City mất đi trục ổn định vốn làm nên sức mạnh của họ. Khi Rodri bị truất quyền thi đấu ở cuối trận, Man City gần như không còn khả năng lật ngược thế cờ. Tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ vắng mặt ở trận then chốt gặp Galatasaray, một mất mát không nhỏ trong bối cảnh CLB đang cần từng điểm để tránh kịch bản đá play-off.

Một dấu hỏi khác nằm ở phong độ của Erling Haaland. Trở về quê nhà, tiền đạo người Na Uy lại có một đêm im tiếng.

Thất bại ở Bodø nối dài chuỗi ngày u ám của Man City.

Haaland đã không ghi bàn từ bóng sống suốt một tháng qua, chỉ có một pha lập công trên chấm phạt đền trong tám trận gần nhất. Đáng chú ý, Guardiola vẫn để anh đá trọn 90 phút, dù trước đó chính ông từng kêu gọi FIFA và UEFA đảm bảo cầu thủ được nghỉ tối thiểu 72 giờ giữa các trận.

Ở chiều ngược lại, Omar Marmoush, vừa trở về từ Cúp châu Phi, chỉ được trao 20 phút. Quyết định ấy phản ánh sự lưỡng lự của Guardiola trong việc xoay tua lực lượng, giữa nhu cầu giữ nhịp cho các trụ cột và thực tế họ đang quá tải.

Đây không phải lần đầu Man City rơi vào vòng xoáy tương tự. Mùa trước, chấn thương từng bào mòn tham vọng của họ trên mọi mặt trận, và cảm giác ấy đang quay trở lại.

Guardiola thừa nhận “mọi thứ đang đi sai hướng”. Nhưng điều đáng lo là Man City không chỉ thua vì thiếu người, mà còn thiếu giải pháp.

Khi lối chơi kiểm soát bóng không còn tạo ra ưu thế, Man City cần một phương án B rõ ràng hơn. Trước Bodø/Glimt, họ không tìm được cách phá vỡ khối phòng ngự đối thủ, cũng không đủ chắc chắn để chịu đựng những pha phản công tốc độ cao.

Thất bại ở Bodø chưa đủ để kết luận Man City đang khủng hoảng, nhưng nó là lời cảnh báo nghiêm túc. Champions League không chờ đợi ai, và Premier League cũng vậy. Nếu không nhanh chóng tìm lại sự ổn định, đặc biệt là về nhân sự và nhịp thi đấu, Man City có nguy cơ tự đẩy mình vào một mùa giải đầy chông gai.

Đây có thể chỉ là một “vết xước” trong hành trình dài. Nhưng cũng có thể là dấu hiệu đầu tiên của một giai đoạn mà Guardiola sẽ phải làm điều khó nhất: tái thiết ngay khi cỗ máy tưởng như hoàn hảo bắt đầu trục trặc.