Đội của Mourinho lâm nguy

Rạng sáng 22/1, Benfica thua Juventus 0-2, qua đó đứng trước nguy cơ lớn bị loại ngay từ vòng phân hạng Champions League.

Thất bại trước Juventus trên sân Allianz đẩy Benfica vào tình thế cực kỳ bất lợi trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại UEFA Champions League. Trong khi đó, HLV Jose Mourinho tiếp tục đối mặt với những nghi ngờ về khả năng xoay chuyển tình hình ở thời điểm then chốt.

Sau 7 trận đã đấu, Benfica chỉ có 6 điểm, kém vị trí dự play-off 2 điểm. Ở lượt cuối, thầy trò Mourinho phải thắng Real Madrid, đồng thời hy vọng đối thủ xếp trên sảy chân mới có cơ hội đi tiếp.

Lịch thi đấu không ủng hộ Mourinho và học trò.

Benfica nhập cuộc khá thận trọng nhưng dần giành quyền kiểm soát bóng trong hiệp một. Georgiy Sudakov có cơ hội rõ rệt nhất của đội khách khi tung cú sút uy lực buộc Michele Di Gregorio phải đẩy bóng ra, song sự thiếu sắc bén trong các pha băng vào đá bồi khiến Benfica không thể tận dụng.

Dù cầm bóng nhiều và tổ chức lối chơi khá mạch lạc, đại diện Bồ Đào Nha vẫn thiếu một khoảnh khắc bùng nổ thực sự ở khu vực một phần ba cuối sân.

Sang hiệp hai, mọi thứ bắt đầu trượt khỏi tầm kiểm soát của Benfica. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, họ để thủng lưới hai bàn liên tiếp, phơi bày những vấn đề cố hữu trong khâu chuyển trạng thái phòng ngự.

Mourinho tỏ ra bất lực bên đường biên khi hàng thủ liên tục bị khai thác, trong khi những điều chỉnh chiến thuật không mang lại hiệu quả rõ rệt.

Benfica không thiếu cơ hội để níu kéo hy vọng. Cú đánh đầu của Fredrik Aursnes dội cột và đặc biệt là quả phạt đền ở 10 phút cuối, món quà quý giá mà VAR mang lại, lẽ ra có thể thay đổi cục diện. Tuy nhiên, cú trượt chân đáng tiếc của Vangelis Pavlidis đã trở thành hình ảnh biểu trưng cho một đêm đen đủi và đầy thất vọng của đội khách.