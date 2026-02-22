Biểu cảm gây chú ý của Wirtz khi không được thi đấu

Tối 22/2, Florian Wirtz chấn thương trong lúc khởi động khi Liverpool làm khách tới sân của Nottingham Forest thuộc vòng 27 Premier League.

Wirtz không vui khi dính chấn thương trong lúc khởi động.

Liverpool nhận cú sốc ngay trước giờ bóng lăn tại City Ground. Florian Wirtz, vốn được điền tên trong đội hình xuất phát, buộc phải rút lui sau khi gặp vấn đề trong lúc khởi động. Curtis Jones được tung vào thay thế tiền vệ người Đức.

Wirtz có mặt cùng toàn đội và chuẩn bị thi đấu trước Nottingham Forest. Tuy nhiên, anh trao đổi với ban huấn luyện trên sân và không thể tiếp tục. Thông báo chính thức từ kênh truyền thông trận đấu xác nhận có thay đổi muộn, với Jones vào đội hình chính.

Chấn thương bất ngờ khiến Wirtz trở thành khán giả bất đắc dĩ trên khán đài. Khi ống kính truyền hình quay đến, tiền vệ người Đức không giấu được vẻ cau có xen lẫn trầm ngâm. Trùng hợp thay, Wirtz cũng vắng mặt ở lượt đi trên sân Anfield trước Nottingham Forest, kết quả Liverpool nhận thất bại 0-3.

Sự vắng mặt của Wirtz là tổn thất đáng kể. Tiền vệ này đang đạt phong độ tốt. Anh ghi 5 trong tổng số 6 bàn cho Liverpool kể từ đầu năm 2026 và không bỏ lỡ trận nào kể từ lần gặp chính Nottingham Forest vào tháng 11.

Wirtz dần chứng minh tầm quan trọng trong đội hình Liverpool.

HLV Arne Slot từng dành lời khen cho Wirtz hồi đầu tháng 2. Ông nhấn mạnh cầu thủ phải tự nỗ lực cả trên sân lẫn trong phòng gym. Slot cũng cho rằng Wirtz tiến bộ rõ nhất ở khả năng chơi không bóng và sự hòa nhập với hệ thống chiến thuật.

Liverpool bước vào trận đấu này với phong độ thiếu ổn định. Họ thắng 2, thua 2 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất. Trong bối cảnh đó, việc mất một mắt xích sáng tạo như Wirtz càng khiến bài toán tấn công trở nên khó khăn hơn.

Curtis Jones sẽ phải đảm nhận vai trò kết nối tuyến giữa và hỗ trợ các mũi nhọn như Salah hay Gakpo. Trận đấu trên sân Forest vốn luôn là thử thách, và thay đổi phút chót càng khiến áp lực tăng lên với đội bóng của Arne Slot.

