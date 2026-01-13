Wirtz tỏa sáng ở FA Cup

Rạng sáng 13/1, Liverpool hạ đội khách Barnsley 4-1 ở vòng 3 FA Cup nhờ một bàn và một kiến tạo của tân binh đắt giá Florian Wirtz.

Wirtz có một bàn và một kiến tạo trước Barnsley.

Cho dù kết quả trên bảng tỷ số có phần cách biệt, thực tế Liverpool có trận đấu không dễ dàng trước Barnsley tại Anfield. Đại diện từ League One nhập cuộc với khí thế đáng kinh ngạc, khiến các CĐV chủ nhà phải lo lắng ngay từ những giây đầu.

Liverpool chỉ có thể vượt lên nhờ khoảnh khắc tỏa cá nhân. Phút 9, Dominik Szoboszlai tung cú sút xa từ gần 30 m, đưa bóng vào góc cao khiến thủ môn Murphy Cooper bó tay. Đây là bàn thứ 8 từ ngoài vùng cấm của Szoboszlai trong 3 mùa gần nhất, con số gấp đôi bất kỳ đồng đội nào tại Liverpool.

"The Kop" sau đó nhân đôi cách biệt ở phút 36. Jeremie Frimpong đi bóng lắt léo từ cánh phải, cắt vào vòng cấm và dứt điểm chân trái mạnh mẽ, đưa bóng tung nóc lưới. Tuy nhiên, phút 40, Szoboszlai mắc lỗi khi cố đánh gót về cho thủ môn Giorgi Mamardashvili, vô tình kiến tạo để Adam Phillips băng vào ghi bàn cận thành, rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho Barnsley.

Florian Wirtz đang hòa nhập tốt hơn tại Anfield.

Sang hiệp hai, đội khách kiên cường chống trả và Liverpool chỉ chốt hạ trận đấu nhờ màn tỏa sáng của Wirtz khi vào sân ở nửa sau trận đấu.

Phút 84, Ekitike có pha đánh gót tinh tế, giúp Wirtz nhận bóng ở rìa vùng cấm và ngôi sao tuyển Đức cứa lòng kỹ thuật vào góc xa, nâng tỷ số lên 3-1.

Đến phút bù giờ, Wirtz thoát xuống khéo léo bên cánh phải, chuyền ngang cho Ekitike đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 4-1. Chiến thắng đưa Liverpool vào vòng 4 FA Cup, nơi họ sẽ đối đầu Brighton, đội bóng vừa loại Manchester United 2-1 ngay tại Old Trafford.