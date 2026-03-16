Carrick giúp MU hồi sinh mạnh mẽ nhất 'Big 6'

3 điểm giành được trước Aston Villa ở vòng 30 Premier League tô đậm thêm sự trỗi dậy mạnh mẽ của Manchester United so với mùa trước.

Sesko bay cao ăn mừng như cách MU kiếm điểm dưới thời Carrick.

Sau 30 vòng Premier League 2025/26, Manchester United đang đứng thứ 3 Premier League với 54 điểm và hiệu số +13. Đây là bước tiến lớn nếu so với cùng thời điểm mùa trước, khi đội bóng chỉ xếp thứ 13 với 37 điểm và hiệu số âm 4.

Sự thay đổi của "Quỷ đỏ" gắn liền với giai đoạn Michael Carrick dẫn dắt đội bóng. Trong tổng số 54 điểm hiện tại, 22 điểm được giành dưới thời Carrick. Nếu chỉ tính riêng quãng thời gian từ lúc Carrick giữ chức HLV tạm quyền, MU là đội kiếm điểm nhiều nhất Premier League.

Chuỗi kết quả tích cực giúp MU tạo nên bước nhảy vọt trên bảng xếp hạng. Từ một đội nằm ở nửa dưới mùa trước, họ trở thành ứng viên rõ ràng cho suất dự Champions League.

So với phần còn lại của nhóm "Big 6", Manchester United là đội cải thiện mạnh nhất. Sau 30 vòng mùa 2024/25, MU chỉ có 37 điểm. Một năm sau, con số đã tăng lên 54 điểm, tức nhiều hơn 17 điểm.

Sự tiến bộ không chỉ nằm ở điểm số. Hiệu số bàn thắng bại của MU cũng thay đổi rõ rệt. Từ -4 mùa trước, họ đạt +13 mùa này. Điều đó cho thấy đội bóng bắt đầu tìm được sự cân bằng giữa công và thủ.

Trong khi MU bứt phá, một số đội bóng lớn lại đi theo chiều ngược lại. Liverpool là ví dụ rõ nhất. Sau 30 vòng mùa 2024/25, họ dẫn đầu bảng với 73 điểm. Nhưng ở mùa 2025/26, Liverpool chỉ có 49 điểm và đứng thứ 5.

Sự tương phản này càng làm nổi bật bước tiến của MU. Dưới thời Carrick, đội bóng thành Manchester đang trở thành CLB có phong độ tốt nhất Premier League trong giai đoạn gần đây, qua đó gần như cầm chắc vào chiếc vé trở lại Champions League.

Highlights MU 3-1 Aston Villa Đêm 15/3, MU hạ gục Aston Villa với tỷ số 3-1 trên sân nhà Old Trafford thuộc vòng 30 Premier League.

