Real Madrid dẫn đầu, hồi chuông cảnh báo cho La Liga

Báo cáo tài chính mới nhất của UEFA cho thấy Real Madrid là CLB kiếm tiền nhiều nhất năm qua, trong khi khoảng cách giữa bóng đá Anh và Tây Ban Nha ngày càng bị nới rộng.

Real Madrid giàu nhất châu Âu.

Bóng đá châu Âu khép lại năm tài chính với những con số kỷ lục. UEFA công bố báo cáo đánh giá kinh tế toàn diện, xác nhận tổng doanh thu các CLB đạt 30 tỷ euro, tăng so với mức 28,5 tỷ euro của năm trước. Trung bình mỗi năm trong thập kỷ qua, doanh thu toàn hệ thống tăng hơn 1 tỷ euro, bất chấp đại dịch và biến động thị trường.

Trên bình diện giải đấu, Premier League tiếp tục giữ vị trí số một về doanh thu. Bundesliga vượt La Liga để trở thành giải có doanh thu cao thứ hai. Serie A và Ligue 1 hoàn tất top 5. Đây là tín hiệu đáng suy nghĩ với bóng đá Tây Ban Nha, vốn từng duy trì vị thế cạnh tranh sát sao với Anh.

Chênh lệch thể hiện rõ ở mức thu nhập trung bình. Một CLB Anh kiếm khoảng 265 triệu euro mỗi năm. Con số tương ứng tại Tây Ban Nha chỉ là 77 triệu euro. Nghĩa là mỗi đội bóng Anh thu nhiều hơn trung bình 190 triệu euro mỗi mùa. Khoảng cách này phản ánh sức mạnh bản quyền truyền hình và khả năng thương mại hóa vượt trội của Premier League.

Ở cấp độ CLB, Real Madrid dẫn đầu châu Âu về doanh thu. Không đội bóng Anh nào vượt qua được “Vua châu Âu”. Doanh thu của Real Madrid gấp đôi đội xếp thứ 10 là Chelsea và gấp bốn lần đội đứng thứ 21 là Crystal Palace.

Trong top 25 CLB giàu nhất, tổng doanh thu đạt 14 tỷ euro. Gần một nửa lợi nhuận của toàn bộ hệ thống tập trung vào nhóm tinh hoa này. Sự phân tầng ngày càng rõ rệt.

UEFA cũng chỉ ra những động lực tăng trưởng chính. Doanh thu bản quyền quốc nội trong 10 năm qua tăng trung bình 59%. Với các giải đấu châu Âu, mức tăng lên tới 153%. Tuy nhiên, lĩnh vực tăng mạnh nhất là lợi nhuận từ chuyển nhượng, với mức tăng 211%. Đây là con số ấn tượng nhưng tiềm ẩn rủi ro.

Trong phần mở đầu báo cáo, Chủ tịch UEFA Aleksander Čeferin cảnh báo không được chủ quan trước những xu hướng này. Thị trường bóng đá đang vận hành theo logic toàn cầu hóa. Tài trợ và truyền hình là trụ cột chính. Song sự phụ thuộc quá lớn vào lợi nhuận chuyển nhượng có thể tạo ra biến động.

Báo cáo của UEFA không chỉ là bảng xếp hạng doanh thu. Nó phản ánh cấu trúc quyền lực mới của bóng đá châu Âu. Real Madrid đứng trên đỉnh kim tự tháp. Premier League vẫn là cỗ máy kiếm tiền hiệu quả nhất. Còn La Liga, nếu không cải thiện năng lực thương mại, sẽ tiếp tục bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua tài chính khốc liệt này.