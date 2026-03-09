MU không lo nếu bỏ lỡ Anderson

Khi thương vụ Elliot Anderson trở nên khó khả thi, Manchester United hoàn toàn có thể chuyển hướng sang Ibrahim Sangare như một phương án hợp lý cho kế hoạch cải tổ tuyến giữa.

Sangare có thể là sự lựa chọn phù hợp cho MU.

Manchester United đang đối mặt nguy cơ không thể chiêu mộ Elliot Anderson khi tiền vệ này nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn, trong đó có Manchester City. Trong bối cảnh mục tiêu hàng đầu trở nên khó tiếp cận, ban lãnh đạo MU bắt đầu cân nhắc một phương án khác cũng đang thi đấu cho Nottingham Forest: Ibrahim Sangare.

Anderson gây ấn tượng mạnh tại Premier League mùa này và được Nottingham Forest định giá hơn 75 triệu bảng. Mức giá cao cùng sự cạnh tranh khốc liệt khiến thương vụ này trở nên phức tạp với MU. Trong khi đó, Sangare có thể rời Forest với mức phí khoảng 43 triệu bảng, một con số thực tế hơn cho kế hoạch tái thiết đội hình.

Nếu Anderson là gương mặt nổi bật nơi tuyến giữa của Forest, Sangare lại đóng vai trò thầm lặng hơn. Tuy nhiên, những thống kê cho thấy tầm ảnh hưởng của tiền vệ người Bờ Biển Ngà không hề nhỏ.

Theo dữ liệu từ FBref, Nottingham Forest giành trung bình 1,19 điểm mỗi trận khi Sangare ra sân. Con số này khi Anderson thi đấu chỉ là 0,97 điểm/trận. Đội bóng cũng ghi nhiều bàn hơn và để thủng lưới ít hơn trong những trận Sangare góp mặt.

Ở khía cạnh tấn công, Sangare cũng cho thấy hiệu quả đáng chú ý. Dù chỉ tung ra 16 cú sút so với 35 của Anderson mùa này, tiền vệ người Bờ Biển Ngà lại có hiệu suất ghi bàn trung bình mỗi 90 phút cao hơn (0,11 so với 0,07). Điều đó cho thấy khả năng chọn vị trí và tận dụng cơ hội của Sangare khá tốt.

Thể hình cũng là điểm mạnh rõ rệt của cầu thủ 26 tuổi. Với chiều cao khoảng 1,91 m, Sangare mang lại sự hiện diện đáng kể trong các tình huống không chiến. Đây là yếu tố quan trọng khi MU tìm kiếm một tiền vệ có thể thay thế vai trò của Casemiro, người từng tạo ra nhiều khác biệt trong các pha bóng bổng.

Trong bối cảnh đội bóng chuẩn bị bước vào quá trình tái thiết tuyến giữa, Sangare có thể mang đến sự cân bằng giữa khả năng phòng ngự, tranh chấp và sức mạnh thể chất.

Nếu thương vụ Anderson không thể hoàn tất, Sangare hoàn toàn có thể trở thành lựa chọn hợp lý cho MU trong mùa hè tới.