Ninh Bình FC có nữ Chủ tịch gen Z

Ngày 13/8, Ninh Bình FC tổ chức lễ xuất quân cho mùa giải mới, trong đó sự xuất hiện của nữ Chủ tịch Nguyễn Ngọc Mỹ Anh trở thành tâm điểm.

Nguyễn Ngọc Mỹ Anh sinh năm 2001 trở thành chủ tịch Ninh Bình FC.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Mỹ Anh khẳng định: “Ninh Bình FC chính thức góp mặt tại V.League, đánh dấu một bước ngoặt mới trong lịch sử bóng đá của cố đô Hoa Lư. Chúng tôi cam kết phát triển bóng đá Ninh Bình với chiến lược đồng bộ, bền vững và giàu bản sắc”.

Nguyễn Ngọc Mỹ Anh sinh năm 2001 là ái nữ của bầu Thụy. Nữ chủ tịch gen Z từng sang Mỹ sinh sống và học tập từ năm 2013. Ngôi trường cô theo học từng là nơi con gái tỷ phú Bill Gates theo học.

Ngay từ năm đầu du học, cô giành “Honors Award for Diligence” - giải thưởng dành cho học sinh nổi bật, chăm chỉ và độc lập. Năm 2016, Mỹ Anh nhận bằng khen giáo dục do cựu Tổng thống Mỹ, Barack Obama trao tặng khi đứng đầu khối 8 của trường cấp 2 tại Washington.

Không chỉ đạt thành tích học tập ấn tượng, Mỹ Anh được đánh giá cao bởi sự năng động, thường xuyên tham gia hoạt động xã hội và rèn luyện thể thao.

Nhan sắc của Nguyễn Ngọc Mỹ Anh.

Sau khi hoàn thành chương trình học tập ở Mỹ, ái nữ nhà bầu Thụy đã trở về đóng góp cho đất nước. Với nền tảng học vấn và kinh nghiệm kinh doanh, nữ chủ tịch Gen Z được kỳ vọng mang đến làn gió mới cho bóng đá Ninh Bình FC tại V.League.