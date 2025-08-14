Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ninh Bình FC có nữ Chủ tịch gen Z

  • Thứ năm, 14/8/2025 12:40 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Ngày 13/8, Ninh Bình FC tổ chức lễ xuất quân cho mùa giải mới, trong đó sự xuất hiện của nữ Chủ tịch Nguyễn Ngọc Mỹ Anh trở thành tâm điểm.

Nguyễn Ngọc Mỹ Anh sinh năm 2001 trở thành chủ tịch Ninh Bình FC.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Mỹ Anh khẳng định: “Ninh Bình FC chính thức góp mặt tại V.League, đánh dấu một bước ngoặt mới trong lịch sử bóng đá của cố đô Hoa Lư. Chúng tôi cam kết phát triển bóng đá Ninh Bình với chiến lược đồng bộ, bền vững và giàu bản sắc”.

Nguyễn Ngọc Mỹ Anh sinh năm 2001 là ái nữ của bầu Thụy. Nữ chủ tịch gen Z từng sang Mỹ sinh sống và học tập từ năm 2013. Ngôi trường cô theo học từng là nơi con gái tỷ phú Bill Gates theo học.

Ngay từ năm đầu du học, cô giành “Honors Award for Diligence” - giải thưởng dành cho học sinh nổi bật, chăm chỉ và độc lập. Năm 2016, Mỹ Anh nhận bằng khen giáo dục do cựu Tổng thống Mỹ, Barack Obama trao tặng khi đứng đầu khối 8 của trường cấp 2 tại Washington.

Không chỉ đạt thành tích học tập ấn tượng, Mỹ Anh được đánh giá cao bởi sự năng động, thường xuyên tham gia hoạt động xã hội và rèn luyện thể thao.

Nguyen Ngoc My Anh anh 1

Nhan sắc của Nguyễn Ngọc Mỹ Anh.

Sau khi hoàn thành chương trình học tập ở Mỹ, ái nữ nhà bầu Thụy đã trở về đóng góp cho đất nước. Với nền tảng học vấn và kinh nghiệm kinh doanh, nữ chủ tịch Gen Z được kỳ vọng mang đến làn gió mới cho bóng đá Ninh Bình FC tại V.League.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Gia đình Beckham sốc nặng vì bị loại khỏi lễ cưới lại của Brooklyn

Làn sóng mâu thuẫn giữa vợ chồng David - Victoria Beckham và con dâu Nicola Peltz tiếp tục leo thang, đặc biệt sau lễ gia hạn lời thề cưới của Brooklyn Beckham và Nicola tại Mỹ.

24:1465 hôm qua

Mai Hoa

Nguyễn Ngọc Mỹ Anh Bill Gates Ninh Bình FC Nguyễn Ngọc Mỹ Anh V.League

  • Bill Gates

    Bill Gates

    William Henry Gates III là một doanh nhân người Mỹ, nhà từ thiện, người đồng sáng lập (cùng với Paul Allen) và cựu chủ tịch tập đoàn Microsoft. Ông luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới và giữ vị trí người giàu nhất thế giới trong phần lớn khoản thời gian cho đến hiện tại. Trong giai đoạn gần cuối của sự nghiệp, Gates đã theo đuổi một số nỗ lực từ thiện, quyên góp và ủng hộ một số tiền lớn cho các tổ chức từ thiện và nghiên cứu khoa học thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates, được thành lập năm 2000.

    Bạn có biết: Bill Gates đạt điểm 1590/1600 điểm ở kỳ thi SAT (bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa của Mỹ) và ghi danh vào Đại học Harvard trong mùa thu năm 1973. Tuy nhiên ông đã bỏ học để lập ra công ty Microsoft cùng với Paul Allen.

    • Ngày sinh: 28/10/1955
    • Vợ: Melinda Gates
    • Con: 3

    FacebookWebsite

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý