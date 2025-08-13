Gia đình Beckham sốc nặng vì bị loại khỏi lễ cưới lại của Brooklyn

Làn sóng mâu thuẫn giữa vợ chồng David - Victoria Beckham và con dâu Nicola Peltz tiếp tục leo thang, đặc biệt sau lễ gia hạn lời thề cưới của Brooklyn Beckham và Nicola tại Mỹ.

Lễ gia hạn lời thề cưới chỉ có sự hiện diện của nhà cô dâu.

Điều khiến dư luận chấn động không phải là buổi tiệc xa hoa với hơn 200 khách mời, mà là việc không một ai trong gia đình Beckham - từ cha mẹ, anh em đến ông bà - được mời dự.

Danh sách khách mời “đóng sập” với nhà Beckham

Theo nguồn tin thân cận, ngay cả Romeo và Cruz - hai em trai ruột của Brooklyn - cũng bị loại khỏi danh sách. Nguyên nhân, theo lời bạn bè của Nicola và Brooklyn, xuất phát từ “hàng loạt lời mỉa mai” trên mạng xã hội mà họ cho rằng Romeo và Cruz nhắm vào Brooklyn.

Một ví dụ được nhắc đến nhiều là khi Cruz trả lời một bình luận về việc có định theo đuổi sự nghiệp mới như đua xe F1 hay không. Cruz đáp: “Nhầm người rồi, bạn ơi” - lời ám chỉ việc Brooklyn đổi nghề liên tục. Dù đây có thể chỉ là câu nói bông đùa, Brooklyn được cho là đã nổi giận. Một số người cho rằng Nicola đang “tìm mọi lý do” để tách chồng khỏi các em trai, và từng bị cáo buộc “cô lập” anh với gia đình, bạn bè.

Một người thân trong cuộc đặt câu hỏi: “Tại sao phải trừng phạt cả gia đình chỉ vì mâu thuẫn với cha mẹ?”. Việc không mời Harper - cô em gái vốn cực thân thiết với Brooklyn - hay các ông bà của anh khiến nhiều người ngạc nhiên và cho rằng đây là động thái cắt đứt mang tính biểu tượng.

Phía bạn bè của Nicola và Brooklyn lại giải thích rằng đang cố “làm điều tốt nhất cho bản thân” trong một tình huống nhạy cảm. “Chuyện gia đình luôn khó giải quyết và thường xấu xí”, một người nói.

Dù vợ chồng Brooklyn vẫn khẳng định “cánh cửa hòa giải luôn mở”, nguồn tin của Mirror tiết lộ gia đình Beckham nỗ lực liên lạc hàng tháng trời nhưng không nhận được hồi đáp. Trong chuyến về London gần đây, Brooklyn cũng không gặp bất kỳ thành viên nào, kể cả ông bà.

Nicola Peltz và chồng đang xảy ra căng thẳng với nhà Beckham.

Thông tin về lễ gia hạn lời thề vì vậy càng trở thành “cú sốc kép” cho nhà Beckham, khi họ biết sự kiện này qua… mạng xã hội. Loạt ảnh tiệc cưới tràn ngập Instagram của cặp đôi bị nhìn nhận như hành động “trêu ngươi” hơn là kỷ niệm ngọt ngào.

Dư luận nghiêng về phía Beckham

Trên mạng xã hội, nhiều bình luận chỉ trích Nicola gay gắt: “Cưới lại lần nữa để không có ảnh gia đình chồng, thật tàn nhẫn”. Thậm chí, có người mỉa mai: “Biết thế hồi đỏ đẻ ra quả trứng luộc ăn”.

Trong khi đó, bạn bè nhà Peltz phản pháo rằng có “sự thiên vị nghiêm trọng” trong cách dư luận đối xử với hai gia đình: “Nhìn Instagram của Victoria mà xem - toàn là những lời yêu thương. Còn khi Nicola đăng điều tương tự, cô ấy lại bị ném đá”.

Dù cả hai bên đều khẳng định muốn hòa giải, khoảng cách hiện tại dường như còn quá xa. Việc những người thân nhất của Brooklyn không được góp mặt trong ngày trọng đại “cưới lại” không chỉ là một dấu hiệu bất hòa, mà là thông điệp mạnh mẽ: rạn nứt đã vượt khỏi giới hạn của những lời đồn thổi.

Lúc này, câu hỏi không còn là “ai đúng, ai sai” mà là liệu nhà Beckham và cặp đôi Brooklyn - Nicola có đủ dũng khí gỡ bỏ bức tường băng trước khi mọi thứ trở thành vết nứt vĩnh viễn.