Nam Định lọt top đắt giá nhất AFC Champions League Two

Sự góp mặt trong top 10 đội hình có giá trị cao nhất AFC Champions League Two là minh chứng cho tham vọng lớn và tiềm lực mạnh mẽ của Nam Định ở mùa giải 2025/26.

Nam Định nằm trong top các đội bóng đắt giá nhất AFC Champions League Two 2025/26.

Theo thống kê từ Transfermarkt, Nam Định đang sở hữu đội hình có tổng giá trị 9,21 triệu euro, đứng thứ 9 trong số các CLB tham dự AFC Champions League Two 2025/26. Giá trị đội hình này giúp đội bóng thành Nam sánh vai cùng nhiều tên tuổi hàng đầu châu lục như Al-Nassr, Al-Wasl, Gamba Osaka hay Pohang Steelers.

Nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới, Nam Định mang về những bản hợp đồng “bom tấn” cho cả 4 đấu trường gồm V.League, Cúp Quốc gia, Cúp Đông Nam Á và AFC Champions League Two. Đội bóng thành Nam hiện có tới 9 ngoại binh, trong đó có 5 tân binh vừa gia nhập. Các bản hợp đồng này mang đến sự đa dạng về chiến thuật, đồng thời giúp nâng cao giá trị đội hình cho Nam Định.

Những cái tên đáng chú ý trong đội hình của HLV Vũ Hồng Việt gồm thủ môn Caique (800.000 euro), tiền vệ Nam Phi Njabulo Blom (950.000 euro). Đặc biệt là Percy Tau, tiền đạo từng chơi ở Ngoại hạng Anh, được định giá 1 triệu euro.

Tân binh Percy Tau được định giá 1 triệu euro.

Ở V.League, Nam Định cũng là đội bóng đắt giá nhất giải đấu. Họ bỏ xa đội đứng thứ hai là CAHN gần 2,5 triệu euro.

Sự vượt trội về giá trị đội hình phản ánh tiềm lực tài chính mạnh mẽ và tham vọng lớn của Nam Định. Đội bóng thành Nam đặt mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch V.League lần thứ ba liên tiếp, hướng tới Cúp Quốc gia và tiến xa tại sân chơi quốc tế.

Tại AFC Champions League Two, Nam Định nằm ở bảng F cùng Gamba Osaka (Nhật Bản), Ratchaburi FC (Thái Lan) và Eastern FC (Hong Kong). Đây là bảng đấu nhiều thách thức khi Gamba Osaka từng vô địch châu Á năm 2008, Ratchaburi là gương mặt quen thuộc của Thai League, còn Eastern FC có nhiều kinh nghiệm tại các cúp khu vực.

Ở cúp Đông Nam Á, Nam Định nằm ở bảng B cùng Johor Darul Ta’zim (Malaysia), Lion City Sailors (Singapore), PKR Svay Rieng (Campuchia) và Shan United (Myanmar). Đây là cơ hội để đại diện Việt Nam thể hiện sức mạnh trước các đối thủ khu vực và khẳng định vị thế mới trên bản đồ bóng đá châu Á.