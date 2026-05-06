Nước mắt trong ngày Arsenal quật ngã Atletico

  • Thứ tư, 6/5/2026 05:23 (GMT+7)
Arsenal vào chung kết Champions League mùa 2025/26 sau chiến thắng 1-0 cảm xúc trước Atletico Madrid tại Emirates.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Emirates cũng là lúc ban huấn luyện, cầu thủ và người hâm mộ Arsenal vỡ òa. Sau 20 năm chờ đợi, CLB Bắc London mới lại góp mặt ở trận chung kết giải đấu cúp danh giá nhất châu Âu.
Lối chơi thực dụng cùng bản lĩnh ở những thời khắc quan trọng giúp đoàn quân của HLV Mikel Arteta hưởng trái ngọt. Arsenal vào chung kết thuyết phục với thành tích bất bại ở đấu trường châu lục (11 thắng, 3 hòa).
Bukayo Saka bình phục chấn thương vào giai đoạn then chốt của mùa giải và góp 2 bàn thắng quan trọng, lần lượt trước Fulham và Atletico Madrid, giúp CLB chủ quản hướng đến mục tiêu giành cú đúp Ngoại hạng Anh, Champions League.
Viktor Gyokeres có cơ hội chạm đến đỉnh cao ở ngay mùa giải đầu tiên khoác áo Arsenal. Mùa này, tiền đạo người Thụy Điển vấp nhiều chỉ trích nhưng vẫn có 21 pha lập công trên mọi đấu trường.
Premier League đứng trước viễn cảnh có 3 CLB góp mặt ở chung kết cúp châu Âu. Sau Arsenal, Crystal Palace cũng đặt một chân vào trận tranh ngôi vương Conference League. Trong khi tại Europa League, Ngoại hạng Anh chắc chắn có một đại diện ở trận cuối, khi Aston Villa đối đầu Nottingham ở bán kết.
Pháo hoa rực rỡ trái ngược với nỗi buồn của Atletico Madrid. Đội bóng thủ đô khép lại mùa giải 2025/26 với hai bàn tay trắng.
Trên khán đài, nhiều CĐV Atletico bật khóc từ khi trận đấu còn chưa kết thúc. Đoàn quân của HLV Diego Simeone chưa có thêm danh hiệu nào kể từ năm 2021.
Griezmann có đoạn kết buồn trong sự nghiệp cùng "Rojiblancos". Sau mùa này, anh sẽ chuyển sang Mỹ để chơi cho Orlando City.

