Arsenal lập kỷ lục chưa từng có ở Champions League

Rạng sáng 6/5, bàn thắng của Bukayo Saka giúp Arsenal hạ Atletico Madrid 1-0, qua đó giành vé vào chung kết và thiết lập kỷ lục bất bại chưa từng có tại Champions League.

Arsenal vào chung kết sau 20 năm chờ đợi.

Arsenal khẳng định vị thế ứng viên vô địch khi đánh bại Atletico Madrid 1-0 ở bán kết lượt về, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-1 để tiến vào chung kết Champions League.

Sau trận hòa 1-1 ở lượt đi, hai đội nhập cuộc thận trọng tại Emirates. Thế trận chặt chẽ khiến cơ hội rõ ràng gần như không xuất hiện. Bước ngoặt đến ở cuối hiệp một, khi Bukayo Saka tận dụng thời cơ ghi bàn duy nhất, định đoạt cục diện trận đấu.

Chiến thắng này đưa Arsenal vào chung kết Champions League lần đầu sau 20 năm và mới là lần thứ hai trong lịch sử CLB. Đối thủ của họ sẽ là đội thắng trong cặp Bayern Munich và Paris Saint-Germain tại trận đấu diễn ra ở Budapest ngày 30/5.

Không chỉ dừng lại ở tấm vé chung kết, thầy trò Mikel Arteta còn đi vào lịch sử. Theo Opta, Arsenal trở thành đội đầu tiên bất bại trong ít nhất 14 trận trong một mùa Champions League, cột mốc chưa từng có trước đây.

Sau trận, Saka chia sẻ với Amazon Prime: "Đây là một khoảnh khắc tuyệt đẹp. Bạn có thể thấy điều đó có ý nghĩa thế nào với chúng tôi và người hâm mộ. Đây là trận đấu có áp lực cao, nhưng chúng tôi đã kiểm soát tốt và giành vé vào chung kết".

Trong khi đó, Declan Rice khẳng định Arsenal xứng đáng tận hưởng thành quả sau hành trình ấn tượng tại giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Từ một tập thể bị nghi ngờ, Arsenal đang viết nên câu chuyện thành công tại Champions League mùa này. Và giờ đây, họ chỉ còn cách đỉnh cao châu Âu đúng một trận đấu nữa.

Highlights Arsenal 3-0 Fulham Rạng sáng 3/5, Arsenal đánh bại Fulham trên sân nhà ở vòng 35 Premier League, qua đó nới rộng khoảng cách với Man City lên 6 điểm.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD