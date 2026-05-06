Trò bẩn của trung vệ Atletico bị vạch trần

Cổ động viên Arsenal phẫn nộ sau tình huống gây tranh cãi của hậu vệ Marc Pubill bên phía Atletico Madrid trong trận bán kết lượt về UEFA Champions League rạng sáng 6/5.

Ở cuộc tái đấu trên sân Emirates, Arsenal giành chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công của Bukayo Saka, qua đó thắng chung cuộc 2-1 sau hai lượt trận. Kết quả này giúp “Pháo thủ” lần đầu tiên góp mặt ở chung kết Champions League sau 20 năm.

Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui chiến thắng, trận đấu cũng để lại dư âm không mấy tích cực liên quan đến một pha bóng nhạy cảm. Tình huống xảy ra trong hiệp một khi hậu vệ Riccardo Calafiori của Arsenal va chạm với Pubill và ngã xuống sân. Sau khi trọng tài thổi phạt, máy quay ghi lại khoảnh khắc hậu vệ 22 tuổi của Atletico bước tới và giẫm lên cổ tay của Calafiori.

Pubill giẫm lên tay Calafiori.

Hậu vệ người Italy lập tức ôm tay đau đớn và tỏ rõ sự khó chịu. Dù vậy, trọng tài không đưa ra bất kỳ án phạt nào đối với Pubill. Cầu thủ người Tây Ban Nha sau đó cũng có hành động đỡ Calafiori đứng dậy, như thể không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.

Quyết định của trọng tài nhanh chóng làm dấy lên làn sóng tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ Arsenal. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng đây là hành vi có chủ đích, mang tính “tiểu xảo” quen thuộc của các đội bóng theo phong cách thực dụng. Một số cổ động viên thậm chí gọi đây là “chiêu trò bẩn” và khẳng định tình huống không thể là vô ý.

Bên cạnh đó, có ý kiến còn nhắc lại phát biểu của HLV Diego Simeone trước đó, khi ông từng chỉ trích hậu vệ Ben White vì giẫm lên logo CLB Atletico ở trận lượt đi. Sự so sánh này càng khiến tranh cãi thêm phần gay gắt khi nhiều người cho rằng có sự “mâu thuẫn” trong cách nhìn nhận.

Đây không phải lần đầu tiên Arsenal cảm thấy bị đối xử thiếu công bằng trong cặp đấu này. Ở trận lượt đi, người hâm mộ đội bóng thành London cũng từng phản ứng khi mặt sân phần họ phòng ngự bị tưới nước trước hiệp hai.

Dù vậy, Arsenal vẫn hoàn thành mục tiêu lớn nhất là giành vé vào chung kết và có cơ hội hướng tới cú đúp danh hiệu mùa này.

