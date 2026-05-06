Rooney: 'Arsenal đừng vội ăn mừng'

Cựu tiền đạo Wayne Rooney đã lên tiếng cảnh báo Arsenal không nên ăn mừng quá sớm, dù đội bóng này vừa giành vé vào chung kết Champions League.

Arsenal giành vé vào chung kết Champions League. Ảnh: Reuters.

Ở trận bán kết lượt về diễn ra rạng sáng 6/5 trên sân Emirates, “Pháo thủ” giành chiến thắng 1-0 trước Atletico Madrid nhờ pha lập công của Bukayo Saka. Bàn thắng đến vào cuối hiệp một đã giúp đại diện nước Anh khép lại cặp đấu với tổng tỷ số 2-1 sau hai lượt trận. Đây là cột mốc quan trọng, khi Arsenal lần đầu tiên trở lại trận chung kết Champions League kể từ thất bại trước Barcelona năm 2006.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, sân Emirates bùng nổ trong bầu không khí lễ hội. Pháo sáng, pháo hoa và những màn ăn mừng cuồng nhiệt xuất hiện khắp nơi, từ khán đài đến mặt cỏ. Dưới thời HLV Mikel Arteta, Arsenal đã từng dừng bước ở tứ kết cách đây hai năm và bán kết mùa trước trước PSG. Vì vậy, việc tiến vào chung kết lần này mang ý nghĩa đặc biệt lớn.

Tuy nhiên, Rooney, người từng vô địch Champions League cùng MU năm 2008, cho rằng Arsenal cần giữ sự tập trung tối đa.

“Họ ăn mừng hơi quá khi vẫn chưa giành danh hiệu", cựu tiền đạo người Anh nhận định trên sóng truyền hình. Theo Rooney, kinh nghiệm cho thấy khoảng cách giữa việc vào chung kết và đăng quang là rất lớn.

Sau đó, Rooney cũng bênh vực tiền đạo Viktor Gyokeres, người thường xuyên bị chỉ trích ở mùa giải này. “Gyokeres không hào nhoáng như một số tiền đạo khác, nhưng cậu ấy làm tất cả nhiệm vụ khó khăn và đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của Arsenal hôm nay", cựu sao MU cho biết.

Ở chiều ngược lại, cựu cầu thủ Arsenal, Theo Walcott, lại tỏ ra đồng cảm với niềm vui của đội bóng cũ. Anh nhấn mạnh rằng nhiều cổ động viên, thậm chí cả cầu thủ hiện tại, chưa từng chứng kiến Arsenal góp mặt ở một trận chung kết Champions League, nên cảm xúc bùng nổ là điều dễ hiểu.

“Bầu không khí thật không thể tin nổi. Đây là khoảnh khắc lịch sử với cả một thế hệ", Walcott chia sẻ.

Đối thủ của Arsenal trong trận chung kết sẽ là PSG hoặc Bayern Munich. Trận đại chiến dự kiến diễn ra tại Budapest vào ngày 30/5.

