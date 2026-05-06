Arsenal hốt bạc ở Champions League

  Thứ tư, 6/5/2026 05:50 (GMT+7)
Arsenal thu về khoản lợi nhuận khổng lồ khi chính thức giành quyền vào chung kết Champions League lần đầu tiên kể từ năm 2006.

Rạng sáng 6/5, chiến thắng 1-0 (tổng tỷ số 2-1) trước Atletico Madrid ở bán kết đưa "Pháo thủ" đến Budapest, đồng thời mang về thêm 15,97 triệu bảng tiền thưởng từ UEFA. Ở chung kết ngày 30/5, Arsenal sẽ đối đầu Bayern Munich hoặc PSG, với cơ hội kiếm thêm 5,61 triệu bảng nếu đăng quang.

Tổng cộng, đội bóng của Mikel Arteta bỏ túi tới 125,18 triệu bảng tiền thưởng Champions League từ đầu mùa 2025/26. Con số phản ánh một chiến dịch châu Âu xuất sắc cả về chuyên môn lẫn tài chính.

Ngay từ vòng phân hạng, Arsenal thể hiện sức mạnh vượt trội khi toàn thắng cả 8 trận, qua đó thu về 15,8 triệu bảng tiền thưởng. Việc đứng đầu trong số 36 đội tham dự mang lại thêm 8,6 triệu bảng, cộng với 11,3 triệu bảng nhờ vào lọt thẳng vào vòng 1/8.

Trước khi bước vào giai đoạn knock-out, Arsenal đảm bảo khoảng 85,3 triệu bảng, gồm tiền bản quyền truyền hình và quỹ xếp hạng. Sau đó, họ lần lượt vượt qua Bayer Leverkusen ở vòng 1/8 và Sporting Lisbon tại tứ kết, mỗi vòng mang về thêm 10,8 triệu bảng.

Mùa trước, Arsenal thu về 98,63 triệu bảng khi dừng bước ở bán kết. Trong khi đó, nhà vô địch PSG nhận khoảng 121,7 triệu bảng. Với tổng thu hiện tại, Arsenal tiến rất gần con số này và hoàn toàn có thể vượt qua nếu giành chiến thắng tại Budapest.

Nguồn thu sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cân đối ngân sách theo các quy định tài chính, đồng thời mở rộng khả năng chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng. Một danh hiệu châu Âu không chỉ mang ý nghĩa lịch sử, mà còn là cú hích tài chính cực lớn cho tham vọng dài hạn của đội chủ sân Emirates.

Minh Nghi

