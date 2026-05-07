'Bayern hỗn loạn, bị vô hiệu hóa trước PSG'

Bayern Munich khép lại hành trình Champions League 2025/26 trong nỗi thất vọng lớn sau trận hòa 1-1 trước PSG ở bán kết lượt về trên sân Allianz Arena rạng sáng 7/5.

Thất bại chung cuộc 5-6 sau hai lượt trận khiến “Hùm xám” trở thành tâm điểm chỉ trích của truyền thông quốc tế, với hàng loạt nhận xét nặng nề dành cho đội bóng nước Đức.

Tờ L'Equipe nhận định Allianz Arena đang trở thành “mảnh đất lành” với PSG, nơi đội bóng thủ đô nước Pháp liên tiếp tạo nên những cột mốc lịch sử. Trong khi đó, Le Figaro ca ngợi tinh thần chiến đấu quả cảm của PSG khi đội khách phải chịu sức ép cực lớn nhưng vẫn đứng vững để giành vé vào chung kết.

Truyền thông Tây Ban Nha cũng dành nhiều lời khen cho HLV Luis Enrique. Tờ Marca cho rằng chiến lược gia người Tây Ban Nha một lần nữa biến Munich thành “thánh địa” của PSG. AS thậm chí gọi PSG là “Bestia Negra”, khắc tinh thực sự của Bayern Munich.

Ở chiều ngược lại, nhiều tờ báo Anh và Đức chỉ trích màn trình diễn của đội chủ nhà. The Guardian cho rằng Bayern bị PSG “vô hiệu hóa hoàn toàn”, còn The Sun mô tả đại diện Bundesliga như đang "thi đấu trong trạng thái hỗn loạn".

Một số tờ báo Đức như Blick hay Kronen Zeitung lại nhấn mạnh vào “bi kịch bóng chạm tay”, khi Bayern cho rằng họ đáng được hưởng phạt đền trong hiệp một. Tuy nhiên, trọng tài từ chối sau khi xác định bóng chạm tay tiền vệ Joao Neves của PSG từ tình huống đồng đội phá bóng.

Đánh bại Bayern, PSG sẽ hướng tới trận chung kết gặp Arsenal của Mikel Arteta tại Budapest vào ngày 30/5. Bóng đá châu Âu đang chờ đợi màn đấu trí đỉnh cao giữa hai HLV người Tây Ban Nha.

