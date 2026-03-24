UEFA nói không với yêu cầu của Premier League

  • Thứ ba, 24/3/2026 18:03 (GMT+7)
UEFA từ chối kế hoạch nâng danh sách đăng ký cầu thủ dự Champions League lên 28 người từ phía Premier League.

Ý tưởng tăng từ 25 lên 28 cầu thủ của Premier League không được thông qua sau khi vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các đại diện La Liga.

Tại cuộc họp của ủy ban thi đấu cấp CLB, đề xuất không vượt qua được rào cản và cũng không được đưa lên bàn thảo luận ở cuộc họp ban điều hành tại Istanbul. Các CLB Tây Ban Nha như Atletico Madrid, Sevilla và Real Sociedad dẫn đầu làn sóng phản đối.

Lập luận của La Liga khá rõ ràng. Họ cho rằng việc tăng quân số sẽ giúp các CLB Anh tận dụng ưu thế tài chính để làm dày lực lượng, từ đó tạo ra khoảng cách lớn hơn về sức mạnh. Đây là kịch bản có thể làm lệch cán cân cạnh tranh tại các cúp châu Âu.

Ở chiều ngược lại, các đội bóng Anh nhấn mạnh vấn đề thể lực. Họ cho rằng lịch thi đấu ngày càng dày đặc sau khi Champions League mở rộng lên 36 đội. Việc tăng thêm cầu thủ đăng ký sẽ giúp xoay tua tốt hơn và giảm nguy cơ chấn thương.

Dù vậy, UEFA quyết định giữ nguyên giới hạn 25 cầu thủ. Điều này buộc các HLV tiếp tục tính toán kỹ lưỡng giữa đấu trường quốc nội và châu Âu trong bối cảnh lịch thi đấu khắc nghiệt.

Nhưng trong tương lai, không loại trừ khả năng sẽ có thay đổi mang tính bước ngoặt. UEFA được cho là có thể xem xét lại quy định vào mùa giải 2027/28, thời điểm gắn với bản quyền truyền hình mới.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Đào Trần

Premier League Ngoại hạng Anh Tăng quân số La Liga UEFA Premier League Champions League

