Tiền đạo cao 1,86 m khiến Van Dijk ôm hận

Koki Ogawa gây bất ngờ khi đánh bại Virgil van Dijk và góp công giúp đội nhà giành 1 điểm tại World Cup 2026 rạng sáng 15/6.

Van Dijk không thể ngăn tiền đạo Nhật Bản gỡ hòa. Ảnh: Reuters.

Phút 89 trên sân Dallas, Ogawa bật cao đánh đầu sau quả phạt góc của Junya Ito. Bóng chạm người tiền vệ Daichi Kamada trước khi đi vào lưới Hà Lan. Dù pha lập công được tính cho Kamada, Ogawa mới là người tạo ra dấu ấn lớn nhất trong tình huống này.

Trong làng bóng đá thế giới, Van Dijk nổi tiếng là một trong những trung vệ sở hữu khả năng tranh chấp bóng bổng tốt nhất. Với chiều cao 1,93 m cùng thể hình vượt trội, thủ quân tuyển Hà Lan rất hiếm khi thất thế trong những tình huống không chiến.

Tuy nhiên, ở cuộc đối đầu với Van Dijk, tuyển thủ Nhật Bản lại gây ấn tượng mạnh. Dù có thể hình thua kém Van Dijk (Ogawa cao 1,86 m), chân sút Nhật Bản vẫn chọn đúng vị trí, bật nhảy chính xác và giành chiến thắng trong pha tranh chấp với trung vệ người Hà Lan để tạo ra bước ngoặt của trận đấu.

Ogawa ăn mừng bàn thắng trước Hà Lan. Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý, đánh đầu là cách ghi bàn sở trường của cầu thủ đang khoác áo NEC Nijmegen tại giải Eredivisie (Hà Lan). Thống kê cho thấy tiền đạo 28 tuổi ghi 10 bàn thắng bằng đầu trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Tình huống góp công vào bàn gỡ hòa trước Hà Lan không chỉ cho thấy khả năng không chiến ấn tượng của Ogawa mà còn phản ánh tinh thần chiến đấu kiên cường của các cầu thủ Nhật Bản trước một đại diện hàng đầu của châu Âu. Trận hòa quý giá giúp thầy trò HLV Hajime Moriyasu tiếp tục nuôi hy vọng giành vé đi tiếp tại bảng F World Cup 2026.

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