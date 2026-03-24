Đội đầu tiên giành vé dự Champions League mùa 2026/27

Barcelona trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền tham dự Champions League 2026/27, dù La Liga mùa giải năm nay chưa hạ màn.

Ở vòng 29 hôm 22/3, đội chủ sân Camp Nou đánh bại Rayo Vallecano với tỷ số tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Ronald Araujo. Chiến thắng giúp Barcelona củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 73 điểm, tạo cách biệt 4 điểm so với Real Madrid.

Ở nhóm bám đuổi, Villarreal giữ vị trí thứ 3 sau khi đánh bại Real Sociedad 3-1. Trong khi đó, Real Betis bất ngờ thất thủ 1-2 trước Athletic Bilbao, đứng yên ở vị trí thứ 5 với 44 điểm.

Khi mùa giải chỉ còn 9 vòng (tối đa 27 điểm), khoảng cách lên tới 29 điểm so với Betis là không thể san lấp. Điều đó đồng nghĩa thầy trò HLV Hansi Flick chắc chắn cán đích trong top 4 và đoạt vé dự Champions League mùa tới.

Đây sẽ là lần thứ 37 Barcelona góp mặt tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB, đồng thời đánh dấu mùa thứ 23 liên tiếp họ hiện diện tại sân chơi này. Chuỗi thành tích ấn tượng này kéo dài từ mùa 2004/05.

Hiện tại, đại diện xứ Catalonia vào tứ kết Champions League sau khi vượt qua Newcastle với tổng tỷ số 8-3. Ở vòng tiếp theo, họ sẽ đối đầu Atletico Madrid và nếu đi tiếp, nhiều khả năng chạm trán đội thắng ở cặp Arsenal - Sporting Lisbon tại bán kết.

Trong lịch sử, Barcelona là một trong những CLB giàu thành tích bậc nhất Champions League với 5 lần đăng quang (1992, 2006, 2009, 2011, 2015).

