Sự cố suýt phá hỏng trận đấu của Barcelona

Tối 22/3, trận đấu giữa Barcelona và Rayo Vallecano thuộc vòng 29 La Liga phải tạm dừng trong chốc lát vì một sự cố hy hữu đến từ khán đài.

Trận đấu phải tạm dừng vào phút 75 bởi tiếng còi inh ỏi trên khán đài.

Khi trận đấu đang diễn ra, hàng loạt CĐV tại Camp Nou bất ngờ thổi còi inh ỏi, tạo ra âm thanh hỗn loạn khiến các cầu thủ trên sân rơi vào trạng thái bối rối. Tiếng còi từ nhiều hướng khác nhau khiến nhiều tình huống trở nên khó kiểm soát. Trọng tài buộc phải can thiệp và cho tạm dừng trận đấu.

Trước tình hình đó, tổ trọng tài yêu cầu ban tổ chức phát thông báo trực tiếp qua hệ thống loa sân, kêu gọi người hâm mộ ngừng thổi còi để đảm bảo trận đấu có thể tiếp tục trong điều kiện bình thường. Thông điệp yêu cầu giữ trật tự nhanh chóng được truyền đi, và trận đấu được nối lại ít phút sau đó.

Tuy nhiên, diễn biến sau đó tiếp tục gây bất ngờ. Ngay khi bóng lăn trở lại, toàn bộ khán đài Camp Nou lại đồng loạt vang lên những tiếng còi chói tai, như một hành động mang tính tập thể từ phía CĐV. Bầu không khí trên sân vì thế càng trở nên căng thẳng và khó lường.

Sự cố làm gián đoạn nhịp độ trận đấu, đồng thời đặt ra câu hỏi về công tác kiểm soát khán giả tại các sân vận động lớn. Trong bối cảnh bóng đá ngày càng chú trọng đến trải nghiệm và tính chuyên nghiệp, những hành vi gây nhiễu loạn như vậy rõ ràng ảnh hưởng trực tiếp đến cầu thủ cũng như chất lượng chuyên môn.

Trở lại với diễn biến trên sân, Barcelona thật sự gặp khó trước hàng thủ kín kẽ của Vallecano. Dù vậy, họ vẫn có được điều mình cần là 3 điểm nhờ tình huống đánh đầu chuẩn xác của Ronald Araujo trong hiệp một.

Kết quả thắng 1-0 giúp thầy trò HLV Hansi Flick xây chắc ngôi đầu bảng, bỏ cách Real Madrid 7 điểm dù thi đấu nhiều hơn 1 trận. "Los Blancos" sẽ gặp áp lực lớn khi tiếp Atletico Madrid vào lúc 3h00 ngày 23/3.

